Accidente en el Malecón evidencia peligrosidad de la curva frente a la Tribuna Antimperialista

Los implicados fueron trasladados a hospitales de la capital; ninguno corre peligro para la vida

Vídeos relacionados:

Un auto con ocho ocupantes, entre ellos tres menores, se volcó en la tarde de este domingo en una curva del Malecón de La Habana, a la altura de la Tribuna Antimperialista “José Martí”, en un hecho que reaviva las denuncias sobre la alta siniestralidad en ese tramo y la falta de medidas efectivas para prevenir accidentes.

Así lo dio a conocer en su perfil de Facebook el ciudadano Pedro Lizardo Garcés Escalona, quien compartió imágenes del siniestro.

Captura de Facebook/Pedro Lizardo Garcés Escalona

Por su parte, el grupo en Facebook, Entérate con el Cubano Fiel, asociado al Ministerio del Interior (Minint) de Cuba, informó que todas las personas que viajaban en el vehículo se encontraban fuera de peligro, a partir de una información recibida desde el hospital general docente Calixto García.

Según versiones compartidas en redes sociales, el vehículo, un almendrón, perdió el control en plena curva y terminó volcado sobre la vía.

Captura de Facebook/Entérate con el cubano fiel

Lo más leído hoy:

Por su parte, en la página de Facebook del usuario La Tijera, un comentarista identificado como Elvin Fiel, quien ayudó en el rescate, aseguró: “Yo los trasladé al (hospital pediátrico) Juan Manuel Márquez, ya están fuera de peligro”.

Por su parte, una persona que se identificó como familiar de los afectados, le respondió: “Soy el hermano de una de las involucradas, incluso venían mis sobrinas, es decir, mi familia. Muy agradecido… que la vida te colme de bendiciones”.

Más adelante corroboró: “El carro perdió la dirección y todos los ocupantes incluyendo los niños están fuera de peligro”.

Vecinos y choferes coinciden en que la curva donde ocurrió el siniestro es extremadamente peligrosa, mal diseñada y con un historial de accidentes similares.

Algunos recuerdan que incluso se colocaron señales de tránsito y advertencias tras choques anteriores, sin que eso haya evitado nuevos incidentes.

Según denuncias de quienes transitan la zona, la curva carece de un adecuado ángulo de peralte -inclinación transversal que se le da a la calzada en una curva-, lo que facilita los vuelcos, sumado a la mala señalización y a la imprudencia de los conductores.

La combinación convierte ese punto del Malecón en un tramo crítico que sigue cobrando víctimas, pese a las advertencias reiteradas de la población.

El 10 de julio, un jeep ligero y un automóvil blanco colisionaron violentamente en la misma zona, donde el límite de velocidad es de 50 kilómetros por hora, una medida establecida para reducir los riesgos en ese tramo de alta circulación con pavimento resbaladizo.

Este domingo, un camión se volcó en la vía Monumental antes del puente de Santa Fe, en el municipio de Guanabacoa, sin que hasta el momento se conozcan las causas exactas del hecho.

Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en la tarde de este sábado en la zona de Las Guásimas, municipio Arroyo Naranjo (La Habana), dejó como saldo serios daños materiales y un motociclista herido, cuyo estado aún se desconoce.

De acuerdo con publicaciones en redes sociales y testigos en el lugar, el siniestro se produjo cuando un auto particular, de la marca Hyundai Palisade (matrícula P271494), una de las camionetas más modernas del fabricante surcoreano que circula en Cuba, no habría respetado una señal de “Pare” e impactó de frente contra una motocicleta que transitaba por la vía principal.

En la propia jornada, otro siniestro en la intersección de las calles San Lázaro y Escobar, en el municipio de Centro Habana, donde testigos afirman que en la moto involucrada viajaba una niña pequeña, volvió a exponer los riesgos que enfrentan los ciudadanos en calles sin señalizaciones claras, con choferes que no respetan el derecho de vía y sin un sistema efectivo de control vial.

Un accidente de tránsito ocurrido en la tarde del viernes en el municipio de Playa, en la intersección de las calles 19 y 46, dejó como saldo un automóvil volcado en plena vía, generando gran alarma entre los transeúntes y vecinos de la zona.

A pesar de la implementación de medidas de control, la accidentalidad vial es un problema crítico en Cuba. La Comisión Nacional de Seguridad Vial informó que, hasta mayo de 2025, se habían reportado en Cuba 3,035 accidentes, con 2,670 lesionados y 290 fallecidos.

El gobierno sigue culpando al factor humano, mientras evita abordar causas estructurales como el deterioro de las carreteras, la falta de señalización adecuada y la crisis del transporte público, que obliga a muchos a usar medios de transporte riesgosos.

La ingestión de bebida alcohólicas o la violación de las leyes del tránsito aparecen también como causas frecuentes de los accidentes de tránsito. A ello se añade la necesidad de reforzar tanto los descansos obligatorios de los conductores profesionales como el mantenimiento estructural de los puentes y la señalización vial en puntos de alto riesgo.

A esos factores se suman el deterioro generalizado de autos antiguos que aún transitan en Cuba, junto con el mal estado de las carreteras, una combinación que resulta fatal e incide en los cada vez más mortíferos siniestros que se reportan en el país.

El gobierno cubano ha reconocido que el 75 % de las carreteras y vías de circulación del país se encuentran en un estado técnico entre regular y mal. Tal situación representa un desafío significativo para el régimen comunista, ya que afecta directamente la calidad de vida de los ciudadanos y la prestación de servicios esenciales.

Preguntas frecuentes sobre la peligrosidad de las vías en Cuba y el reciente accidente en el Malecón