Compañía estatal de trenes de España obligada a pagar más de mil euros a cubana que perdió su vuelo a la isla

Lo que para Bárbara V. G. debía ser un viaje tranquilo rumbo a Cuba terminó en una carrera contrarreloj, horas de angustia y un gasto inesperado de más de mil euros. Hoy, gracias a una resolución de la Junta Arbitral del Transporte de Cantabria, la compañía estatal Renfe ha sido obligada a indemnizarla por el daño causado.
Según informó Telecinco y confirmó la organización de consumidores FACUA, Bárbara tenía un billete de tren Alvia para el 26 de julio de 2024, con llegada prevista a Madrid a las 11:19 de la mañana.
Con más de tres horas de margen para facturar su vuelo de World2fly hacia La Habana, parecía todo bajo control. Pero desde el inicio, el tren salió con 45 minutos de retraso por un problema en las puertas y, poco después, otra avería obligó a todos los pasajeros a hacer transbordo y continuar por carretera hasta Valladolid.
Cada incidencia aumentaba su desesperación. Finalmente, llegó a Madrid con dos horas y cuarto de retraso. Corrió hasta la T4 del aeropuerto, pero la facturación ya había cerrado. El avión estaba a punto de despegar y la conexión con su país quedaba, de momento, rota.
Para no perder la oportunidad de volar ese mismo día, tuvo que pagar 1,046,24 euros por un nuevo billete de Air Europa que salía dos horas más tarde, además de 53,95 euros en taxis.
Renfe solo le devolvió los 59,50 euros del billete de tren, argumentando que no estaba obligada a garantizar enlaces con otros medios de transporte.
Con el respaldo legal de FACUA, la cubana llevó el caso a arbitraje. En abril de 2025, la Junta Arbitral falló por unanimidad a su favor, calificando la actuación de Renfe como una “falta de diligencia empresarial que va más allá de una mera conducta culpable” y reconociendo que la empresa incumplió “su obligación principal”.
El laudo, de carácter vinculante, obliga a Renfe a pagarle 1,099,89 euros en concepto de indemnización. Más allá de la compensación económica, para Bárbara significa el reconocimiento de que su derecho a llegar a tiempo para reunirse con los suyos en Cuba fue vulnerado por la negligencia de la empresa ferroviaria.
