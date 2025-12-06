Rumor explosivo moviliza a multitudes: Cubanos acuden al Hotel Santiago por la “ayuda” de Ignacio Giménez

Cubanos afuera de hotel Santiago Foto © Facebook / Yosmany Mayeta Labrada

Decenas de santiagueros se concentraron desde primeras horas de la mañana de este sábado 6 de diciembre de 2025 en los alrededores del Hotel Santiago, en Santiago de Cuba, tras circular en redes sociales la falsa ayuda que prometía la entrega de 1,100 dólares por un internauta español, una información que posteriormente fue desmentida oficialmente por el Ministerio de Turismo (MINTUR).

Según el reporte del periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, vecinos y transeúntes comenzaron a llegar “discretamente” desde distintos repartos, muchos sin certeza de que fuera real, pero movidos por la expectativa de recibir algún tipo de ayuda económica.

Varias personas se sentaron en aceras, bancos y zonas cercanas al hotel mientras el flujo de gente aumentaba, lo que llamó rápidamente la atención de las autoridades.

El reportero señala que, en cuestión de minutos, patrullas policiales fueron enviadas a la zona para intentar “controlar” la situación, aunque la presencia de agentes no detuvo la llegada de más personas.

Ante el creciente revuelo, tanto en Santiago como en La Habana, el MINTUR emitió una nota desmintiendo “totalmente” la supuesta entrega de dinero y atribuyendo el rumor a una información falsa difundida por el español Ignacio Giménez, a quien el reporte responsabiliza de propagar la promesa de los 1,100 dólares.

Mayeta, en una contundente respuesta a los surrealistas mensajes de Giménez, enmarca el episodio como una muestra de la desesperación y la vulnerabilidad de la población en un contexto de crisis, donde un rumor puede movilizar a cientos de personas que buscan un alivio económico inmediato.

"Ignacio Giménez acaba de decir, sin pudor alguno, que miente a propósito, que manipula conscientemente las emociones colectivas, y que juega con la desesperación del pueblo cubano como si fuera una pieza de laboratorio político. Sus propias palabras lo condenan más que cualquier crítica", escribió Mayeta.

En su valoración, el hecho evidencia también el clima social que genera la falta de transparencia y la rapidez con la que se esparce la desinformación en un país donde la necesidad diaria convierte cualquier anuncio en una esperanza, incluso cuando no existe confirmación oficial.

A su vez, acusa al español de manipular al pueblo y jugar con sus emociones.

"Ignacio reconoce abiertamente que provocó expectativas que sabía que terminarían en una decepción monumental, con el único objetivo de “remover” al pueblo. Eso no es liderazgo, eso es experimentar con la necesidad de la gente", advirtió.

Un fenómeno similar ocurrió este mismo sábado en La Habana, donde “cientos” se aglomeraron frente al Hotel Habana Libre tras difundirse el mismo rumor sobre una entrega de 1,100 dólares y la supuesta llegada de “equipos identificados con pullovers amarillos” que finalmente no aparecieron.

La escena, grabada en video, mostraba a personas esperando con desconcierto mientras la multitud crecía y el tráfico se ralentizaba en la zona, hasta que el MINTUR desmintió la información.

¿Quién es Ignacio Giménez?

Ignacio Giménez es un youtuber/creador de contenido español que se ha hecho conocido en redes por publicar mensajes y directas sobre Cuba, a menudo con anuncios “bomba” (planes para “liberar” la isla, supuestas operaciones o revelaciones) que se viralizan rápido.

Ha sido señalado por difundir afirmaciones sin evidencias verificables y por acumular promesas grandilocuentes que luego no se concretan.

El medio independiente elTOQUE le dedicó un perfil crítico en el que cuestiona su credibilidad y el patrón de prometer y no cumplir. elTOQUE

Más recientemente hizo circular un rumor sobre Raúl Castro que el propio Giménez reconoció haber inventado, describiéndolo como una “prueba” para medir a medios y páginas.