MINTUR promueve hotel de lujo y los cubanos responden con burla: “Lo pagaré con los 1,100 dólares de Ignacio Giménez”

Una publicación promocional del Ministerio de Turismo (MINTUR) terminó convertida en una tormenta de críticas, sarcasmo y molestia popular, justo un día antes de que el propio organismo tuviera que desmentir con urgencia el bulo de los “1,100 dólares” que provocó aglomeraciones masivas en hoteles de varias provincias del país.

El MINTUR, a través de Facebook, difundió imágenes del Iberostar Selection La Habana, el “edificio más alto de Cuba”, invitando a los usuarios a “descubrir la vibrante y cultural ciudad de La Habana” desde la terraza y el Sky Bar del hotel.

Captura de Facebook/Ministerio de Turismo de Cuba

Pero la respuesta de los cubanos fue un retrato directo de la crisis con comentarios cargados de ironía, incredulidad e indignación ante una propaganda turística que, para la mayoría, resulta tan ajena como provocadora.

“Estoy emocionada, mañana voy con mi familia a buscar los 1,100 dólares del queridisimooo Ignacio Giménez”, escribió una usuaria, en referencia al falso rumor que llevó este sábado a cientos de personas al Habana Libre y a otros hoteles del país, convencidos de que recibirían una ayuda económica que nunca existió.

Otros cubanos ironizaron con la inaccesibilidad de estos espacios para quienes viven de salarios en moneda nacional. “¿Cuántos años tengo que reunir para un fin de semana si gano 4 dólares al mes?”, preguntó un hombre. “Díganme los precios, para ver si con mi salario voy dentro de 20 años”, comentó otra usuaria.

La frase “ciudad vibrante”, utilizada por el MINTUR, también desató comentarios mordaces. “¿Vibrante? La Habana está apagada y destruida”, escribió un internauta. “Lo que vas a ver desde esa altura es un árbol de Navidad gigante: a veces prende, a veces se apaga”, respondió otro, aludiendo a la crisis energética.

Las aglomeraciones por el bulo de Ignacio Giménez ocuparon un lugar importante en los comentarios, puesto que dejó imágenes de cientos de personas esperando en hoteles de La Habana y Santiago de Cuba para cobrar supuestas donaciones tras el huracán Melissa. “Voy mañana al Sky Bar, a ver si allí también reparten los 1,100 dólares”, escribió un usuario con evidente sarcasmo.

La crítica social se mezcló con el hartazgo: “Qué falta de respeto al pueblo”, dijo una mujer. “Construyan una termoeléctrica 5 estrellas, a ver si salimos del apagón”, señaló otro. “¿Para quién es esto? El cubano normal no puede ni entrar al lobby”, lamentó una trabajadora.

La publicación del MINTUR buscaba promocionar el turismo internacional, pero terminó exponiendo una brecha dolorosa: hoteles de lujo casi vacíos frente a una población que vive con salarios insuficientes, apagones prolongados y una economía en ruinas.

El contraste entre la propaganda y la realidad reabrió, además, la herida fresca de un episodio que dejó en evidencia la desesperación del pueblo cubano, anclado en el rumor que hizo creer a cientos que podían recibir dólares gratis.

Mientras el Gobierno insiste en mostrar una Habana “vibrante”, la respuesta ciudadana deja clara la de una ciudad agotada y un país donde un post turístico desata más indignación que ilusión.