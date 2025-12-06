Lo que dijo este latino de las mujeres operadas está encendiendo TikTok: “Tú no le encuentras el ombligo"

Un video publicado en TikTok por el usuario @lapitoh23_rd se ha vuelto viral en República Dominicana por sus comentarios polémicos sobre las mujeres que se han sometido a cirugías estéticas.
En el clip, el hombre asegura que muchas mujeres “operadas” solo lucen bien cuando están vestidas, pero que al ponerse un traje de baño “todo cambia”.
“Me van a comer por lo que voy a decir, pero la mayoría de mujeres que están operadas se ven lindas con ropa”, comienza diciendo el dominicano en el video. “Cuando esa mujer se pone un traje de baño, tú no le encuentras el ombligo; parece como que se lo empañaron con cemento. La nalga se ve toda cuadrá, con grumos… y los senos parecen dos vejigas explotadas”, agregó entre risas.
Sus palabras han generado una ola de comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios le dieron la razón, argumentando que muchas cirugías se hacen sin asesoramiento médico adecuado, mientras que otros lo criticaron duramente por burlarse del cuerpo femenino.
El clip acumula miles de reproducciones y reacciones, convirtiéndose en tendencia entre usuarios dominicanos y de otros países del Caribe.
Las operaciones estéticas, cada vez más comunes en República Dominicana, han sido motivo de debate en los últimos años debido al auge de clínicas informales y los riesgos que enfrentan muchas mujeres en busca del “cuerpo perfecto”.
Preguntas frecuentes sobre el video viral de TikTok y las cirugías estéticas
¿Por qué se ha vuelto viral el video de @lapitoh23_rd en TikTok?
El video del usuario @lapitoh23_rd se ha vuelto viral porque contiene comentarios polémicos sobre las mujeres que se han sometido a cirugías estéticas, generando una ola de reacciones en redes sociales. El creador del video critica la apariencia de mujeres operadas cuando usan traje de baño.
¿Cuál es la opinión del público respecto al video de @lapitoh23_rd?
La opinión del público está dividida: algunos usuarios apoyan sus comentarios, argumentando que muchas cirugías estéticas se realizan sin asesoramiento médico adecuado, mientras que otros critican sus palabras por ser una burla hacia el cuerpo femenino. Las redes sociales están llenas de debates en torno a este tema.
¿Cuáles son los riesgos de las cirugías estéticas en la República Dominicana?
En la República Dominicana, las cirugías estéticas son cada vez más comunes, pero también han sido motivo de debate debido al auge de clínicas informales y los riesgos asociados, como complicaciones por falta de asesoramiento médico adecuado. Es importante verificar la reputación y credenciales de los profesionales antes de someterse a estos procedimientos.
