Lo que dijo este latino de las mujeres operadas está encendiendo TikTok: “Tú no le encuentras el ombligo"

Un video publicado en TikTok por el usuario @lapitoh23_rd se ha vuelto viral en República Dominicana por sus comentarios polémicos sobre las mujeres que se han sometido a cirugías estéticas.

En el clip, el hombre asegura que muchas mujeres “operadas” solo lucen bien cuando están vestidas, pero que al ponerse un traje de baño “todo cambia”.

“Me van a comer por lo que voy a decir, pero la mayoría de mujeres que están operadas se ven lindas con ropa”, comienza diciendo el dominicano en el video. “Cuando esa mujer se pone un traje de baño, tú no le encuentras el ombligo; parece como que se lo empañaron con cemento. La nalga se ve toda cuadrá, con grumos… y los senos parecen dos vejigas explotadas”, agregó entre risas.

Sus palabras han generado una ola de comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios le dieron la razón, argumentando que muchas cirugías se hacen sin asesoramiento médico adecuado, mientras que otros lo criticaron duramente por burlarse del cuerpo femenino.

El clip acumula miles de reproducciones y reacciones, convirtiéndose en tendencia entre usuarios dominicanos y de otros países del Caribe.

Las operaciones estéticas, cada vez más comunes en República Dominicana, han sido motivo de debate en los últimos años debido al auge de clínicas informales y los riesgos que enfrentan muchas mujeres en busca del “cuerpo perfecto”.