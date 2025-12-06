Abuela cubana en EE.UU. pide ayuda desesperada para que ICE libere a su hija: "Su bebé la necesita"

La madre de Lázara Campos Cabrera, la doctora cubana detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston, pidió entre lágrimas que su hija sea liberada para poder cuidar a su bebé gravemente enferma.

“Pido a Dios que alguien abra las puertas, para que mi hija sea liberada. Ella tiene una bebé que la necesita”, dijo la mujer en declaraciones a Telemundo 51, donde relató que su nieta se encuentra en estado crítico y que la familia teme por su vida.

La doctora, de 29 años, fue detenida durante una cita rutinaria con ICE, en Houston, a pesar de no tener historial criminal y de haber cumplido con todas sus presentaciones desde 2021.

Lázara llegó a Estados Unidos cruzando la frontera y recibió un formulario I-220A, documento que le permitía residir en el país bajo supervisión.

Su hija Antonella, de apenas 15 meses, padece dos síndromes genéticos raros que comprometen gravemente su salud. La pequeña depende de un ventilador, tiene una traqueotomía y recibe alimentación por sonda. Aunque cuenta con la asistencia de una enfermera en casa, su madre es su principal cuidadora y la única capacitada para atenderla de forma continua.

ICE tiene conocimiento del cuadro médico de la bebé, pero mantiene detenida a la madre, lo que ha generado preocupación y reclamos de familiares y allegados que piden revisar el caso como “un asunto humanitario”.

La familia asegura que la estabilidad física y emocional de la niña depende directamente de la presencia de su madre. Desde la detención, Antonella ha mostrado signos de descompensación, mientras la abuela intenta sostener los cuidados médicos con ayuda del personal especializado.

“Ella tiene una bebé que la necesita”, insistió la abuela, visiblemente afectada y temiendo por la vida de su nieta.

La familia cubana ruega a las autoridades de inmigración que reconsideren el caso y liberen de inmediato a Lázara Campos Cabrera, subrayando que mantenerla detenida pone en riesgo la vida de una menor gravemente enferma.