Cubana deja duro mensaje a quienes creen en Cuba que ella "vive muy rico" en Miami

Una cubana residente en Miami lanzó un duro mensaje a los que, desde Cuba, creen que los emigrados “viven muy rico” en Estados Unidos.

En un video publicado por la cuenta @clips_lfc (La Familia Cubana Clips) en Instagram, la mujer —cuyo nombre no se revela— habla sin pelos en la lengua sobre las dificultades de la vida en el exilio y la falsa imagen de prosperidad que muchos en la isla tienen de los cubanos que viven fuera.

“Quiero hacer este videíto para una pila de gente equivocada que hay en Cuba, que piensa que porque uno vive aquí en los Estados hundidos —porque esto no es Estados Unidos, esto es Estados hundidos—, tú vives rico, ay, qué rico tú vives, tú tienes de todo. Aquí hay de todo, pero no tengo de todo. Lo que tengo es porque me ha costado sangre, el pelo se me ha caído y todo, para que no se vayan a equivocar”, comenzó diciendo con tono molesto.

La cubana criticó la mentalidad de quienes, desde la isla, idealizan la vida en el extranjero sin conocer los sacrificios que implica.

“Entonces te piden dinero. Se dejan engañar porque van tres gente allá a Cuba con una cadena de lata que cuesta tres pesos, y piensa la gente allá, los pobres y los infelices esos que no tienen mente, que es de oro. Y si van con oro, es porque deben todo aquí en Estados Unidos”, soltó sin tapujos.

La mujer aseguró que el sistema estadounidense puede ofrecer oportunidades, pero también desgasta a quienes lo enfrentan.

“Este país te ofrece de todo, pero te quita hasta los deseos de vivir. Aquí nadie tiene vida íntima, tienes que desayunar en el camino, comerte el almuerzo frío. Te sacan la vida. Y si no te gusta, vete echando”.

Su mensaje es una mezcla de frustración y desahogo, pero describe la realidad cotidiana de muchos emigrados. “Aquí la mayoría de la gente vive en ranchos, no hay casa que sirva y se vive para trabajar. No se dejen engañar más”.

También criticó a los que, desde el extranjero, presumen de bienestar mientras ocultan sus verdaderos problemas.

“El que te manda un carrito para Cuba, ese aquí no tiene hígado, ni riñón, ni tiene de nada. Y no les cuenta la verdad, pero yo sí se las cuento. Lo que yo vivo aquí, lo sabe todo el mundo, lo vive todo el mundo”, concluyó con gesto firme frente a la cámara.

El video ha generado miles de comentarios y reacciones entre cubanos dentro y fuera de la isla. Muchos aplaudieron su franqueza, mientras otros consideraron que exagera las dificultades de la vida en Estados Unidos y le piden que deje el país.

Sus palabras reflejan una realidad compartida por muchos emigrados en la dura lucha por sobrevivir en un país que, aunque ofrece oportunidades, exige sacrificios enormes y deja poco espacio para “vivir rico”.