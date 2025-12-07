ICE detiene al esposo de una cubana en Houston que queda sola con su hijo

Vídeos relacionados:

La angustia de una madre cubana en Houston está conmoviendo a las redes sociales, después de que su esposo fuera detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una cita programada, dejándola sola y sin recursos junto a su hijo de cinco años.

Belén, como se identifica en TikTok, publicó un video entre lágrimas donde explica que su esposo acudió el 3 de diciembre a la cita que debía cumplir cada tres meses y, pese a haber asistido con abogado, quedó bajo custodia de ICE. “Yo estoy en este país sola con mi niño. Yo no trabajo, todo era mi esposo. No tengo permiso de trabajo, no tengo nada”, dijo con la voz entrecortada.

La mujer narró que el abogado les había advertido que existía la posibilidad de detención porque su esposo no tenía fecha de corte asignada, algo que afecta a miles de migrantes con procesos abiertos. “Si me ve salir solo, es porque lo dejaron detenido”, le dijo él antes de entrar. Y así mismo ocurrió.

Ahora, Belén enfrenta un escenario sin empleo autorizado, sin licencia, sin ingresos y con un niño que pregunta por su padre. “¿Cómo yo le explico a mi niño que su papá no va a estar aquí con nosotros?”, se lamentó. “Mi esposo lo era todo para nosotros, él trabajaba, él buscaba todo”.

En sus videos, solo pide apoyo para poder generar ingresos desde casa mientras atraviesa esta crisis. “Yo no le pido a nadie nada, solo que me sigan para ver si puedo hacer aunque sea TikTok y trabajar desde aquí. Estoy sola con mi niño y no tengo de dónde sacar nada”.

El apoyo de la comunidad cubana

El influencer cubano Dairon Cano (@dairon_cano_aguila) conversó con ella para amplificar su historia.

Lo más leído hoy:

“Es triste todo lo que está sucediendo con nosotros los cubanos”, dijo, tras escuchar el testimonio de la joven. “Sigan a esta madre que está pasando por un momento súper duro, ella no está sola”.

Belén asegura que varias personas también fueron detenidas el mismo día en la oficina de ICE en Houston. “Los que salieron, denle gracias a Dios, pero mi esposo no fue uno de ellos”, dijo entre sollozos.

El caso de Belén no es aislado. En días recientes, una cubana en Miami, Belixa, también denunció la detención sorpresiva de su esposo tras asistir a su primera corte, pese a no tener antecedentes penales ni multas.

Su testimonio, como el de muchos otros cubanos en procesos de asilo, refleja el creciente temor dentro de la comunidad ante medidas más estrictas de ICE.