Cubano beneficiado por el “bombo” enfrenta deportación tras 21 años viviendo en EE.UU.

La familia de Jesús López Rodríguez, un cubano de 61 años que lleva más de dos décadas viviendo en Estados Unidos, está viviendo una pesadilla. Tras seis meses detenido por agentes de inmigración y una orden reciente de deportación, su madre, ya mayor, dependiente de él y profundamente angustiada, suplica que no lo envíen de regreso a Cuba, un país que no pisa desde hace 21 años.

El caso fue revelado por MLive, medio al que la madre declaró estar “muy triste porque es un muy buen hijo y miembro de la comunidad. No se merece lo que le está pasando”.

Jesús llegó a EE.UU. en 2004 mediante la lotería de visas cubana, aprobada por la Embajada norteamericana en La Habana. Desde entonces ha sido parte activa de la comunidad de Flint, donde abrió un pequeño negocio de comida y durante años cocinó pizzas cubanas en eventos culturales, voluntariados y actividades juveniles.

Un vecino de la ciudad, en un testimonio compartido por flint.daily.810, relató cómo Jesús logró que su hijo, un adolescente tímido y extremadamente selectivo con la comida, probara una pizza hecha por él, que terminó encantándole. Desde entonces, cada vez que coincidían en actividades comunitarias, el joven pedía volver a ver a “Jesús el de las pizzas”.

Ese recuerdo, dice el autor, resume quién es este cubano: cercano, amable y siempre dispuesto a servir.

Seis meses detenido y condiciones “inhumanas”, según su familia

Jesús fue detenido por ICE el pasado 2 de junio mientras conducía hacia su trabajo. Permanece retenido desde entonces en el Centro Correccional del Condado de Calhoun, en Battle Creek.

Familiares, defensores y miembros de la coalición Flint Alliance for Immigrant Rights (FAIR) denuncian condiciones severamente inseguras e inhumanas:

falta de atención médica para una afección de próstata que le impide orinar durante días,

infecciones sin tratar en el cuero cabelludo,

aislamiento como respuesta a pedir atención médica,

falta de lentes para leer documentos legales,

acceso limitado a llamadas y comunicación con su abogado.

Un amigo cercano relató a MLive: “A veces, cuando despierta, la pared está cubierta de sangre por esas infecciones. En lugar de tratarlo, lo aislaron”.

FAIR también denunció alimentos de baja calidad, condiciones insalubres y grave negligencia en la atención médica. “Nadie debería ser sometido a este nivel de abuso. Necesitamos actuar para traer a Jesús a casa”, declaró Lucine Jarrah, miembro de la coalición.

Orden de deportación y una apelación contrarreloj

El 2 de diciembre, un juez de inmigración ordenó su deportación a Cuba. La familia tiene 30 días para apelar, pero temen que ICE ejecute la expulsión antes de que el proceso legal avance.

Defensores insisten en que devolver a un cubano que salió legalmente hace más de 20 años, y que enfrenta la crisis económica y política actual de la isla, supone un riesgo para su vida y seguridad, especialmente tratándose de un deportado desde EE.UU.

Amigos y líderes comunitarios aseguran que Jesús no es un peligro para nadie. Cumplió hace más de una década una condena por un delito no violento relacionado con marihuana y, desde entonces, ha mantenido un historial limpio, trabajando, cocinando para voluntarios y apoyando programas comunitarios.

“Nuestra comunidad no puede permanecer en silencio mientras un residente permanente legal es separado de su familia”, declaró Asa Zuccaro, director del Latinx Community and Technology Center.

FAIR lanzó una campaña de recaudación de fondos y una carta estatal de apoyo para exigir su liberación, acceso a atención médica y una investigación por las condiciones denunciadas.

La organización aseguró: “Nuestra comunidad tiene el poder de proteger a nuestros vecinos. Por favor, apoyen a Jesús y su familia”.

El periodista Patrick Hayes, en una publicación local, advirtió que casos como este reflejan una política federal que “traumatiza a comunidades enteras sin mejorar la seguridad de nadie”. “Es indefendible desde cualquier perspectiva moral o humana”, escribió.