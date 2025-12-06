Denuncian tortura y detención incomunicada en centros migratorios de Florida

Vídeos relacionados:

Nuevas investigaciones revelan violaciones de derechos humanos en los centros de detención de “Alligator Alcatraz” y Krome, en Florida, según Amnistía Internacional

Amnistía Internacional denunció este jueves que nuevas investigaciones documentan trato cruel, inhumano y degradante contra personas migrantes detenidas en dos centros de Florida: el Centro de Detención de los Everglades, apodado “Alligator Alcatraz”, y el Centro de Internamiento de Krome North (Krome).

La organización sostiene que los hallazgos describen un sistema deliberado para “castigar, deshumanizar y ocultar el sufrimiento” de las personas recluidas, en un contexto de políticas cada vez más hostiles contra la inmigración en el estado bajo el mandato del gobernador Ron DeSantis, con detenciones masivas y criminalización intensificada.

El informe, titulado "Tortura y desapariciones forzadas en el estado del sol: violaciones de derechos humanos en “Alligator Alcatraz” y Krome de Florida", se basa en conclusiones extraídas durante una visita de investigación realizada en septiembre de 2025, y plantea que parte de las violaciones documentadas podrían constituir tortura.

Ana Piquer, directora regional de Amnistía Internacional para las Américas, advirtió que el control migratorio “no puede funcionar fuera del Estado de derecho” ni al margen de las normas de derechos humanos y sostuvo que lo expuesto en Florida debería “alarmar a toda la región”.

En el caso de “Alligator Alcatraz”, Amnistía concluyó que personas detenidas “arbitrariamente” viven en condiciones inhumanas e insalubres, con retretes atascados que provocan presencia de materia fecal cerca de los lugares donde duermen, acceso limitado a duchas, exposición a insectos sin medidas de protección, luces encendidas 24 horas, comida y agua de mala calidad y vulneraciones de la privacidad, incluida la instalación de cámaras sobre los retretes.

Entrevistados señalaron además atención médica “inadecuada”, otorgada de forma desigual o directamente negada, con riesgos graves para la salud física y mental; algunos denunciaron permanecer encadenados cuando estaban fuera de la celda.

El documento describe también prácticas punitivas que la organización califica como tortura, entre ellas el confinamiento en la llamada “caja”, una estructura descrita como similar a una caja de 60 x 60 cm, usada como castigo durante horas, con exposición a los elementos, muy poca agua, y con manos y pies atados a sujeciones en el suelo.

Amnistía remarcó que este centro operaría sin supervisión federal, fuera de los sistemas básicos de registro y monitoreo usados en instalaciones del ICE, lo que —según el informe— facilita la detención incomunicada y puede constituir desaparición forzada cuando se niega información a las familias sobre el paradero de un detenido o se impide el contacto con abogados.

Sobre Krome, Amnistía aseguró que su investigación confirmó denuncias previas: hacinamiento, aislamiento prolongado y arbitrario, carencias sanitarias como retretes atascados, falta de acceso a duchas, iluminación constante y averías del aire acondicionado, además de una “grave desatención” médica que incluiría la negativa a proporcionar tratamientos y exámenes pese a existir instalaciones médicas en el centro.

La organización afirmó haber recibido testimonios de violencia y malos tratos por parte de guardias y señaló que su equipo presenció cómo un guardia golpeaba la mano herida de un hombre con un trozo de metal de una puerta de una celda de aislamiento; otras personas denunciaron golpes y puñetazos.

Amnistía indicó también que algunos detenidos tuvieron dificultades para acceder a asistencia legal y desconocían cuánto tiempo permanecerían detenidos o qué ocurriría después.

El informe sitúa estas denuncias dentro de un giro legislativo y operativo en Florida.

Amnistía señala que en febrero de 2025 el estado aprobó leyes “extremas y discriminatorias” que pondrían en peligro a las comunidades inmigrantes, y resalta la ampliación de acuerdos 287(g) que permiten a agentes locales actuar como funcionarios de inmigración, lo cual —según el documento— ha derivado en detenciones indebidas, perfiles raciales y un temor generalizado que impide a familias acudir a escuelas, hospitales u otros servicios esenciales.

La organización sostiene que Florida se ha convertido en un “campo de pruebas” para políticas abusivas alineadas con una agenda “racista y contraria a la inmigración” del gobierno de Trump, y afirma que desde enero de 2025 el estado aumentó en más de 50% el número de personas detenidas por motivos migratorios.

Amnistía también relaciona la expansión de la detención con decisiones presupuestarias: entre junio y agosto de 2025, el estado habría firmado 34 contratos sin licitación por más de 360 millones de dólares para el “Alcatraz de los Caimanes”, con costos operativos anuales previstos de 450 millones, mientras recortaba miles de millones en programas de salud, seguridad alimentaria, respuesta a emergencias y vivienda, según el informe.

Además, recuerda que la detención migratoria en Estados Unidos tiene un historial prolongado de abusos y afirma que, desde octubre de 2024, han muerto al menos 24 personas bajo custodia del ICE, de las cuales seis fallecieron en centros de Florida, cuatro de ellas en Krome.

Ante este panorama, Amnistía Internacional pidió a las autoridades estatales y federales medidas urgentes, incluyendo el cierre de “Alligator Alcatraz” y la prohibición del uso de centros de detención gestionados por el estado para inmigrantes.

Entre sus recomendaciones figuran: prohibir encadenamiento, aislamiento y reclusión punitiva al aire libre; asegurar acceso confidencial a representación legal e interpretación; investigaciones transparentes e independientes sobre tortura y desatención médica; y establecer supervisión significativa e independiente para todos los centros.

A nivel federal, instó a poner fin a la “cruel maquinaria” de detención migratoria, prohibir el uso de centros estatales para custodia federal por motivos migratorios, investigar exhaustivamente muertes y denuncias de tortura y revisar contratos del ICE con actores estatales y privados para garantizar el respeto de los derechos humanos.