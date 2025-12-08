Sandro Castro responde cómo es su relación con su primo "El Cangrejo"

Vídeos relacionados:

Sandro Castro volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales tras abrir una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram.

El nieto de Fidel Castro, conocido por su vida de lujos y su presencia polémica en el ámbito digital, invitó a sus seguidores a escribirle con la frase: “Hazme una pregunta”.

Una de las interrogantes más llamativas no tardó en llegar: “¿Cómo es la relación con tu primo el cangrejo?”

La respuesta de Sandro fue breve, pero no pasó desapercibida.

“AMBOS NOS RESPETAMOS, ÉL EN SUS COSAS, YO EN LAS MÍAS. NOS LLEVAMOS BIEN”, escribió en mayúsculas, en una aparente muestra de indiferencia o de voluntad de evitar controversias.

Fuente: Captura de Instagram/Sandro_castrox

Lo más leído hoy:

Aunque la historia fue eliminada horas después -al igual que otras de la misma ronda- la publicación fue capturada y replicada rápidamente en otras plataformas, reactivando el debate sobre la opulenta y reservada vida de los herederos del poder en Cuba.

¿Quién es “el Cangrejo”?

La referencia al “Cangrejo” no requiere muchas explicaciones entre los cubanos familiarizados con la élite castrista.

Se trata de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro e hijo de Débora Castro Espín -la hija mayor del exgobernante- y del fallecido Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, quien fue jefe del poderoso conglomerado empresarial militar GAESA y murió en 2022.

Apodado “el Cangrejo” por razones nunca explicadas públicamente, Raúl Guillermo ha estado al frente del equipo de seguridad personal de su abuelo y también ha fungido como asesor cercano en cuestiones estratégicas.

Se le atribuye un rol de alto poder dentro del círculo íntimo de Raúl Castro, y desde hace años se mueve en las sombras de los aparatos de seguridad del Estado cubano.

Su figura ha estado asociada también al estilo de vida ostentoso de los descendientes del clan Castro.

Aunque mantiene un perfil bajo en redes sociales y apariciones públicas, informes independientes y filtraciones periodísticas han revelado su presencia en eventos exclusivos, viajes internacionales y acceso a privilegios económicos muy alejados de las condiciones que vive la mayoría del pueblo cubano.

Sandro Castro: herencia, escándalos y lujos

Por su parte, Sandro Castro, nieto de Fidel Castro e hijo de Alexis Castro Soto del Valle, también forma parte de esta cúpula familiar que ha acaparado poder y recursos durante más de seis décadas.

Desde que comenzó a mostrar su vida personal en redes sociales, Sandro se ha convertido en un personaje recurrente de la crítica pública por exhibir sin tapujos sus privilegios.

Autos deportivos, fiestas, estancias en hoteles de lujo y viajes al extranjero forman parte habitual de su narrativa digital.

Uno de los momentos que más rechazo generó fue durante la pandemia de COVID-19, cuando publicó un video en el que hacía ostentación del Mercedes Benz que estaba manejando. El gesto fue interpretado por muchos como una muestra de arrogancia y desconexión con la realidad del país.

A diferencia del “Cangrejo”, Sandro parece disfrutar de la visibilidad que le ofrecen las plataformas digitales, aunque con frecuencia termina borrando las historias más polémicas o sugerentes.

Las respuestas eliminadas en esta última ronda de preguntas confirman ese patrón: decir lo justo, provocar algo de curiosidad y luego desaparecer el rastro antes de que se cumplan las 24 horas reglamentarias de Instagram.

Silencios familiares y lealtades discretas

Aunque la respuesta de Sandro sobre su relación con el “Cangrejo” fue diplomática -“nos respetamos”, “nos llevamos bien”- deja entrever la distancia que podría existir entre los distintos herederos del castrismo.

La estructura familiar de los Castro se ha mantenido mayormente fuera del escrutinio mediático tradicional, pero sus figuras emergen de vez en cuando a través de redes o filtraciones, como sombras que apenas se dejan ver pero que siguen moviendo hilos importantes en la isla.

Ambos, Sandro y el “Cangrejo”, representan el rostro más visible de una generación nacida en la cúpula del poder, alejada de la narrativa revolucionaria de sacrificio y austeridad.

Mientras uno se deja ver en selfies y dinámicas de Instagram, el otro mantiene su poder tras bastidores, pero con igual o mayor influencia.

En cualquier caso, la brecha entre ellos y el resto de los cubanos resulta cada vez más evidente.

Otra de las preguntas que recibió Sandro durante esta ronda de interacción fue si pensaba viajar a Estados Unidos.

Su respuesta, que también fue eliminada antes del límite de 24 horas, fue tan breve como sugerente: “pronto”, acompañada de un gesto de plegaria.

Como tantas otras veces, lo dijo sin decir nada, dejando que la especulación haga el resto.