Sandro Castro ante las imágenes de una Habana en ruinas: “Tu magia es única”

Sandro Castro ante las imágenes de una Habana en ruinas

Sandro Castro, el nieto influencer del dictador difunto, ha vuelto a dar muestras de su desapego de la realidad cubana al compartir en un post imágenes de una Habana en ruinas para alabar la magia “única” de Cuba.

“Imposible dejar de amarte y llevarte en mi corazón Cuba, tu magia es única”, escribió en Instagram el integrante del clan de los Castro.

Pese a sus palabras, las imágenes muestran otra cosa que magia, imágenes de la calle Monte, La Habana Vieja, la zona del Capitolio, donde campea la destrucción y la precariedad.

Los comentarios a la publicación de Castro dan cuenta del sentimiento de tristeza e impotencia que este testimonio de La Habana provoca en los cubanos.

“Si las cosas fueran diferentes muchos de nosotros los cubanos regresaríamos a nuestro hogar”, escribió una internauta.

“Tu familia expropió todo; se apoderó de todo, destruyó todo… Muchos confiaron en sus promesas y quedaron sin nada, y los que no confiaron tuvieron que huir de su propio país dejando atrás mucho más que familia….. algún día pienso que alces la voz; estoy seguro de que piensas como yo, y como toda la juventud. Solo que el apellido te obliga a mirar a un lado”, dijo otro.

Un cubano pidió a Sandro que “si la amas tanto entonces habla con tus parientes a ver si le dan otro rumbo a aquello que de lo único que se habla es de miseria y enfermedades”.

“Ay, Sandrito, ya magia no queda si tu tío Canel se fuera y todo esto cambiaría y la magia volviera, pero qué va chico tu abuelo cerró no tiene perdón de dios”, lamentó otro.

El elegido de Dios

Recientemente, el empresario e influencer volvió a generar polémica con el lanzamiento del último capítulo de su miniserie El Hoyo, donde se muestra como “el elegido” de Dios para transformar la realidad de Cuba.

En el video, un personaje disfrazado de Dios visita la tumba de Sandro y lo resucita como El Vampirach, símbolo de una nueva etapa supuestamente de cambio y conciencia en el mundo.

Tras su resurrección, Sandro ofrece un discurso con tono mesiánico, en el que mezcla mensajes espirituales y críticas sociales, con varias palabras mal pronunciadas e ideas inconexas.

“Cesen con la ambición y el egoísmo. Hagamos un mundo en que todos puedan cumplir sus deseos, respetando la libertad de pensamiento”, expresó.

Pide a los cubanos que bajen sus expectativas y se conformen con pequeñas cosas. "¿Para qué deseas una casa grande, si siempre duermes en la misma habitación? ¿Para qué quieres el coche del año, si lo que te hace feliz es sacar a tu mascota a hacer sus necesidades?".

También instó al pueblo a mantener la unidad, como solía hacer su abuelo dictador: “Solo les pido estar más unidos que nunca, con paso firme, corazón valiente y mente fría”. El video culmina con una pose que imita a la estatua de José Martí en el Parque Central de La Habana.

El nieto de fidel Castro también anunció que lanzará su propia tasa de cambio, y mostró un diseño donde indica que la llamará: “Vampicach”.

El influencer acusó al medio independiente El Toque de obtener “más de 100 millones de dólares en un solo día” tras la subida del dólar en el mercado informal cubano.

Además, anunció un grupo de medidas que piensa llevar adelante para unir a los empresarios privados en Cuba y frenar la subida del precio del dólar en el mercado informal del país.