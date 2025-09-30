Médico cubano desmonta el mito de la potencia médica: “La verdad es otra”

Médico cubano denuncia que la “potencia médica” es un mito sostenido por propaganda y explotación

El médico cubano Lázaro Elieser Leyva García, especialista en Medicina Interna y con formación académica en España, cuestionó en redes sociales la narrativa oficial que presenta a Cuba como una “potencia médica”.

Con una carrera marcada por la docencia y la atención hospitalaria en Villa Clara, asegura que esa imagen es una fachada propagandística alejada de la realidad.

En una publicación en Facebook, el profesional denunció que, aunque la formación médica en la isla ha sido rigurosa y muchos galenos sostuvieron el sistema con entrega personal, la propaganda oficial ha usado esa dedicación para ocultar la precariedad real.

Captura Facebook / Lázaro E. Libre

Señaló que el médico cubano ha sido explotado durante décadas bajo un discurso de grandeza que no se corresponde con su vida diaria.

En Cuba trabajó como médico internista en el hospital Arnaldo Milián Castro de Santa Clara, donde fue jefe del Servicio de Medicina Interna entre 1997 y 2010.

Pese a ocupar cargos de responsabilidad, su salario mensual apenas equivalía a 32 euros. “Ese era el reconocimiento del sistema a años de estudio, responsabilidad y sacrificio”, relató.

Según explicó, los bajos sueldos han obligado históricamente a los médicos a sobrevivir en condiciones de miseria.

El especialista también describió el deterioro de los hospitales cubanos, donde escasean medicamentos, equipos básicos y hasta insumos elementales como jeringuillas o guantes.

Los pacientes, añadió, deben llevar sus propios recursos para recibir atención, mientras hacia el exterior se vende la imagen de un sistema ejemplar.

Leyva subrayó que el verdadero pilar de esa “potencia médica” está en el negocio de las misiones internacionales, donde miles de profesionales son enviados al extranjero bajo contratos restrictivos, con retención de salarios, separación familiar y control político.

“Eso no es solidaridad, es explotación”, afirmó.

En su criterio, la medicina en Cuba fue convertida en un instrumento político: dentro del país, como justificación para acallar reclamos, y hacia afuera, como un producto de exportación que genera divisas al régimen.

“La potencia está solo en el relato propagandístico, no en la realidad cotidiana”, aseguró.

Natural de Manacas, Villa Clara y actualmente gerente de un servicio médico en Valencia, España, insistió en que la verdadera grandeza de la salud cubana siempre estuvo en sus médicos, pero fue traicionada por un sistema que los utilizó como engranaje ideológico y económico.

