Vídeos relacionados:
El médico cubano Lázaro Elieser Leyva García, especialista en Medicina Interna y con formación académica en España, cuestionó en redes sociales la narrativa oficial que presenta a Cuba como una “potencia médica”.
Con una carrera marcada por la docencia y la atención hospitalaria en Villa Clara, asegura que esa imagen es una fachada propagandística alejada de la realidad.
En una publicación en Facebook, el profesional denunció que, aunque la formación médica en la isla ha sido rigurosa y muchos galenos sostuvieron el sistema con entrega personal, la propaganda oficial ha usado esa dedicación para ocultar la precariedad real.
Señaló que el médico cubano ha sido explotado durante décadas bajo un discurso de grandeza que no se corresponde con su vida diaria.
En Cuba trabajó como médico internista en el hospital Arnaldo Milián Castro de Santa Clara, donde fue jefe del Servicio de Medicina Interna entre 1997 y 2010.
Lo más leído hoy:
Pese a ocupar cargos de responsabilidad, su salario mensual apenas equivalía a 32 euros. “Ese era el reconocimiento del sistema a años de estudio, responsabilidad y sacrificio”, relató.
Según explicó, los bajos sueldos han obligado históricamente a los médicos a sobrevivir en condiciones de miseria.
El especialista también describió el deterioro de los hospitales cubanos, donde escasean medicamentos, equipos básicos y hasta insumos elementales como jeringuillas o guantes.
Los pacientes, añadió, deben llevar sus propios recursos para recibir atención, mientras hacia el exterior se vende la imagen de un sistema ejemplar.
Leyva subrayó que el verdadero pilar de esa “potencia médica” está en el negocio de las misiones internacionales, donde miles de profesionales son enviados al extranjero bajo contratos restrictivos, con retención de salarios, separación familiar y control político.
“Eso no es solidaridad, es explotación”, afirmó.
En su criterio, la medicina en Cuba fue convertida en un instrumento político: dentro del país, como justificación para acallar reclamos, y hacia afuera, como un producto de exportación que genera divisas al régimen.
“La potencia está solo en el relato propagandístico, no en la realidad cotidiana”, aseguró.
Natural de Manacas, Villa Clara y actualmente gerente de un servicio médico en Valencia, España, insistió en que la verdadera grandeza de la salud cubana siempre estuvo en sus médicos, pero fue traicionada por un sistema que los utilizó como engranaje ideológico y económico.
Preguntas frecuentes sobre la realidad del sistema de salud en Cuba
¿Es Cuba realmente una "potencia médica"?
Cuba no es una "potencia médica" en la realidad cotidiana. Aunque el régimen cubano promueve esta imagen, testimonios de médicos cubanos, como Lázaro Elieser Leyva García, denuncian que la propaganda oficial esconde la precariedad del sistema de salud en la isla. La falta de medicamentos, equipos básicos y condiciones adecuadas en los hospitales contradicen la narrativa gubernamental.
¿Cuál es la situación de los médicos cubanos en misiones internacionales?
Las misiones internacionales de médicos cubanos son vistas como un esquema de explotación laboral. Médicos como Antonio Guedes y Daycee Zamora han denunciado que el régimen retiene gran parte de sus salarios, ejerce control político y los somete a condiciones de trabajo abusivas. Estas misiones son más un negocio lucrativo para el gobierno cubano que un acto de solidaridad.
¿Por qué los médicos cubanos abandonan las misiones en el extranjero?
Los médicos cubanos abandonan las misiones en busca de mejores condiciones laborales y personales. En países como Italia, han encontrado oportunidades que el sistema cubano les niega, como mejores salarios y libertad de movimientos. Sin embargo, enfrentan represalias del régimen, que incluye la prohibición de regresar a Cuba por ocho años.
¿Cómo afecta la crisis del sistema de salud cubano a los ciudadanos?
La crisis del sistema de salud cubano afecta gravemente a los ciudadanos. La falta de medicamentos, insumos básicos y el deterioro de los hospitales obliga a los pacientes a buscar recursos por su cuenta o incluso a viajar al extranjero para recibir atención adecuada. Esta situación contrasta con el discurso oficial de un sistema de salud ejemplar.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.