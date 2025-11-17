Régimen exhibe limpieza del Cementerio de Colón como “homenaje” por los 506 años de La Habana

Vídeos relacionados:

El Consejo de la Administración Municipal de Plaza de la Revolución publicó este domingo imágenes de una jornada de “higienización” en el Cementerio de Colón, presentada como parte de las celebraciones por el 506 aniversario de la fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana.

En el post, difundido en Facebook, las autoridades locales describen con tono triunfalista la limpieza del camposanto como un gesto de “lealtad” a la capital y un “homenaje” a la ciudad, afirmando que el mejor tributo es “el diario cumplimiento del deber”.

Sin embargo, el mensaje oficial contrasta con la profunda crisis de higiene, abandono y deterioro que atraviesa La Habana, donde los vecinos denuncian desde hace meses el colapso del sistema de recogida de basura, la proliferación de vectores, la falta de recursos estatales y la incapacidad del gobierno para garantizar los servicios más básicos.

Una puesta en escena política

En las fotos compartidas aparecen trabajadores estatales, miembros de los CDR, cuadros del PCC y directivos municipales posando mientras barren hojas y recogen desechos, en una imagen más cercana a la propaganda política que a una gestión seria de mantenimiento urbano.

Las autoridades destacan que esta limpieza forma parte de la rutina de “cada fin de semana”, aunque las frecuentes quejas de ciudadanos contradicen esa afirmación: calles llenas de basura en la mayoría de los municipios, fosas desbordadas,montañas de desechos sin recoger durante semanas, y proliferación de arbovirosis como dengue y chikungunya.

En medio de una alerta sanitaria nacional, la difusión de estas imágenes como “logro” ha provocado indignación entre usuarios que consideran que cumplir con el mínimo no es motivo de celebración, sino un recordatorio de la ineficiencia del Estado.

Un cementerio emblemático en estado crítico

Aunque el Cementerio de Colón es una de las joyas patrimoniales de la capital, desde hace años arrastra: calles internas rotas, panteones destruidos o sin mantenimiento, maleza acumulada, y escombros amontonados.

Especialistas del patrimonio han denunciado múltiples veces que el cementerio —uno de los más importantes de América Latina— carece de recursos, personal y un plan de conservación real, y que solo recibe atención cuando se convierte en vitrina temporal para la propaganda del régimen.

Realidad vs. propaganda

Mientras La Habana enfrenta apagones, falta de agua, basura acumulada y un brote creciente de enfermedades, las autoridades celebran públicamente la limpieza puntual de un lugar que debería mantenerse durante todo el año.

El contraste entre el mensaje oficial —“guapo’s y fajao’s”— y la realidad de la ciudad no pasa desapercibido para los cubanos, que ven en este tipo de publicaciones otro intento del gobierno de mostrar normalidad donde solo hay deterioro.