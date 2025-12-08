Administración Trump obliga a retirar aplicación que alertaba sobre redadas migratorias

Vídeos relacionados:

Un desarrollador demandó al Gobierno de Trump por presionar a Apple para eliminar una app que notificaba operativos del ICE, en un caso que reaviva el debate sobre libertad digital y censura.

La aplicación ICEBlock, diseñada para alertar a los usuarios sobre la presencia de agentes de inmigración en Estados Unidos, fue retirada de la App Store después de que la administración de Donald Trump presionara a Apple para eliminarla.

Según reveló el The New York Times, el creador de la app, Joshua Aaron, presentó una demanda contra altos funcionarios del Gobierno estadounidense, acusándolos de coaccionar a Apple y de violar su derecho a la libre expresión y a la creación de herramientas digitales.

El caso fue presentado ante un tribunal federal en Washington D.C.

De acuerdo con la fuente citada, la entonces fiscal general Pam Bondi —en nombre del Departamento de Justicia— contactó a Apple para solicitar la eliminación de ICEBlock, argumentando que la aplicación “ponía en riesgo la seguridad de los agentes federales”.

Apple accedió a la petición y retiró la aplicación tras seis meses disponible en la plataforma.

ICEBlock permitía a los usuarios avisar sobre redadas o movimientos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con el objetivo de proteger a migrantes indocumentados o alertar a comunidades ante operativos policiales.

Tras su eliminación, Google y Meta también suprimieron servicios similares, como las apps DeICER y Red Dot, así como un grupo de Facebook dedicado a reportar acciones del ICE.

Joshua Aaron sostiene que la medida fue un acto de censura política, impulsado por la Casa Blanca y ejecutado por una de las mayores compañías tecnológicas del mundo.

“Cuando el gobierno usa su poder para silenciar a los ciudadanos, la democracia pierde terreno”, declaró el desarrollador, citado por el diario estadounidense.

La acción legal también busca esclarecer si la presión de la administración Trump sobre Apple se realizó mediante órdenes directas o comunicaciones informales, un punto que podría definir el grado de responsabilidad estatal en la censura de contenido digital.

El caso reabre el debate sobre la relación entre el poder político y las grandes tecnológicas. Apple, que históricamente se ha resistido a colaborar con el gobierno estadounidense en temas de privacidad, ha accedido a peticiones de censura de regímenes como China y Rusia, pero hasta ahora no se había conocido un caso similar dentro de Estados Unidos.

La Casa Blanca no ha emitido declaraciones sobre el tema, mientras que Apple declinó comentar, subrayó The New York Times.

El pleito podría convertirse en un precedente clave sobre los límites de la influencia gubernamental en las plataformas digitales y la libertad de expresión en el país.