El Pentágono trata de amordazar a la prensa y esta ha sido la respuesta de los periodistas

Cerca de medio centenar de periodistas abandonaron en masa el Pentágono este miércoles, devolviendo sus credenciales y vaciando sus oficinas.

¿La razón? La imposición de nuevas reglas por parte del secretario de Defensa, Pete Hegseth -ahora oficialmente “secretario de Guerra” tras una orden ejecutiva de Donald Trump- que condicionan el ejercicio periodístico a la aprobación previa del gobierno.

La respuesta del periodismo fue unánime: rechazo rotundo.

“Lo que está en juego es la transparencia en el gobierno, la rendición de cuentas pública y la libertad de expresión para todos”, advirtió la Asociación de Prensa del Pentágono (PPA), que representa a más de un centenar de profesionales de 56 medios.

La escena fue elocuente: reporteros con cajas portando sus objetos personales y de trabajo saliendo juntos del edificio poco antes de las 4:00 p.m (hora local) de este miércoles, la hora límite impuesta para aceptar el nuevo régimen informativo o renunciar al acceso.

Las nuevas reglas

Las normas establecen que los periodistas no pueden solicitar información ni publicar filtraciones -clasificadas o no- que no hayan sido previamente aprobadas por el secretario de Guerra.

Aunque no prohíben explícitamente la cobertura, sí advierten que quienes soliciten datos sin autorización podrían ser considerados una amenaza a la seguridad.

En palabras del reportero Tom Bowman (NPR), se trata de una política “que silencia a los empleados del Pentágono”, y obliga a los periodistas a “aceptar la versión oficial como única verdad”.

“No tiene sentido firmar reglas que dicen que no deberíamos pedir información a los oficiales”, declaró Nancy Youssef, corresponsal de The Atlantic desde 2007.

“Aceptar el no pedir información es aceptar no ser un periodista. Nuestro objetivo principal es solicitar información”, añadió.

El Pentágono, por su parte, defiende las medidas como una forma de proteger a las tropas y salvaguardar la seguridad nacional.

“Es lo mejor para nuestras tropas”, aseguró el portavoz Sean Parnell, mientras Hegseth acusaba a los medios de “victimizarse” y “robar información clasificada”.

Un rechazo transversal que incluye hasta medios pro-Trump

Lo inédito del momento no radica solo en la medida, sino en la respuesta unificada de la prensa.

Desde The New York Times, AP, Reuters, The Washington Post, hasta Fox News y Newsmax, todos rechazaron firmar el documento.

Solo One America News Network -medio ultraconservador y afín a Trump- aceptó las condiciones.

Incluso la cadena donde Hegseth fue presentador, Fox News, suscribió un comunicado conjunto con ABC, NBC, CBS y CNN afirmando que “esta política no tiene precedentes y pone en peligro las protecciones fundamentales del periodismo”.

La medida deja por primera vez desde la administración de Dwight Eisenhower al Pentágono sin presencia física de ningún gran medio en sus instalaciones.

Aun así, la cobertura continuará.

“La credencial se fue, el trabajo continúa”, escribió Dan Lamothe, reportero del Washington Post, mientras Heather Mongillo (USNINews) recordaba con orgullo su foto en la pared de corresponsales.

Una prensa decidida a resistir… a distancia

La Asociación de Prensa del Pentágono denunció que esta política representa una amenaza implícita de criminalizar la información sobre seguridad nacional y someter a los firmantes a posibles represalias.

En la práctica, restringe el acceso, elimina las ruedas de prensa rutinarias y empobrece el flujo informativo.

Jack Keane, general retirado y analista en Fox, lo resumió con crudeza: “Lo que realmente están haciendo es querer dar la información con cuchara al periodista. Eso no es periodismo”.

La veteranía también se hizo sentir. Martha Raddatz (ABC News), quien ha cubierto guerras durante más de 30 años, compartió en redes sociales su despedida del Pentágono con una mezcla de tristeza y determinación.

“Este es el recuerdo que quise llevarme al salir del edificio”, escribió.

En tanto, la reportera Barbara Starr fue tajante: “Nadie votó para limitar el derecho de los estadounidenses a saber qué hace su ejército”.

La hostilidad institucional hacia los medios

Donald Trump respaldó completamente la medida. “La prensa es muy disruptiva en términos de la paz mundial”, afirmó, calificando a los periodistas como “muy deshonestos”.

Su administración ya ha librado batallas legales con medios como CBS News, The New York Times, ABC News y AP, y ha impulsado una narrativa de deslegitimación constante contra la prensa.

En septiembre, su gobierno autorizó formalmente el cambio de título de secretario de Defensa a secretario de Guerra, marcando una ruptura simbólica con la tradición civil de las Fuerzas Armadas.

A su vez, la política de medios impuesta por Hegseth es vista como parte de una estrategia más amplia de opacidad y control narrativo, en consonancia con las tendencias autoritarias de la administración.

Según Reporteros Sin Fronteras, Estados Unidos ocupa el puesto 57 en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2025.

“La confianza en los medios se está derrumbando, los reporteros sufren una hostilidad creciente y muchos medios locales están desapareciendo”, alerta el informe.

“Trump también puso fin a la financiación federal de la Agencia de Medios Globales, impactando severamente al panorama informativo internacional”.

El periodismo no se rinde

Pese a la hostilidad institucional, los periodistas se niegan a ceder.

“Sabían que el pueblo estadounidense merecía saber lo que estaba pasando”, escribió Tom Bowman sobre sus fuentes dentro del Pentágono.

“Sin reporteros capaces de hacer preguntas, la dirección del Pentágono continuará confiando en publicaciones orquestadas y entrevistas con podcasters partidistas. Nadie debería creer que eso es suficiente”.

En un país fundado sobre la libertad de expresión, los medios se han levantado, no por una batalla corporativa, sino en defensa del derecho ciudadano a saber qué hace su gobierno.

“La prensa no solo informa. Es el puente entre el pueblo y su ejército. Quitar ese puente es aislar la verdad”, sentenció el exvocero Pete Williams.