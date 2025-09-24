Trump reacciona a regreso del humorista Jimmy Kimmel y amenaza a ABC con demanda: "Esta suena aún más lucrativa"

Vídeos relacionados:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó duramente a la cadena ABC por devolverle su espacio televisivo al humorista Jimmy Kimmel, apenas días después de que el programa fuera suspendido en medio de la controversia por un monólogo sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

En un mensaje publicado este martes en su red social Truth Social, Trump calificó a ABC de “Fake News” y cuestionó la decisión de permitir el regreso del show. “Su audiencia está perdida y su ‘talento’ nunca existió. ¿Por qué querrían de vuelta a alguien que lo hace tan mal, que no es gracioso y que pone en riesgo a la cadena transmitiendo un 99% de basura demócrata?”, escribió el mandatario.

Captura de pantalla Truth Social / @realDonaldTrump

El gobernante republicano también sugirió que el programa de Kimmel constituye “otro brazo del Partido Demócrata” y advirtió que la reactivación del show podría ser considerada “una contribución ilegal de campaña”.

En ese sentido, anticipó que planea “poner a prueba” a ABC en los tribunales. “La última vez que fui contra ellos, me dieron 16 millones de dólares. Esta suena aún más lucrativa”, afirmó.

El regreso de 'Jimmy Kimmel Live!' a la pantalla de ABC se produjo tras casi una semana de suspensión, en medio de protestas frente a las oficinas de Disney en Nueva York y California, así como de una carta pública respaldada por más de 400 celebridades en apoyo al presentador.

Disney, propietaria de la cadena, explicó que la pausa fue “temporal” para “evitar agravar la situación en un momento delicado para el país”.

Sin embargo, no todas las estaciones afiliadas a ABC retomaron la emisión. El grupo Sinclair, con decenas de canales locales, decidió reemplazar el programa por noticias en ese horario, mientras Nexstar aún no ha confirmado si volverá a transmitirlo.

La suspensión del show se originó el 17 de septiembre, cuando Kimmel sugirió que el presunto homicida de Charlie Kirk era republicano y simpatizante de Trump, lo que generó la indignación del presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, aliado del mandatario.

Carr calificó las palabras como “la conducta más enfermiza posible” y amenazó con revisar licencias de afiliadas de ABC.

El regreso del programa ha reavivado el debate sobre los límites de la sátira política en televisión abierta y la influencia de la presión política sobre los medios. Kimmel, que abordó la polémica en su monólogo, no ha ofrecido declaraciones públicas, mientras Trump eleva ahora el enfrentamiento a un plano legal.