El diagnóstico es unánime: La Habana tiembla cuando escucha la palabra “narcodictadura”

El régimen cubano parece haber entrado en modo de contención política y nerviosismo diplomático.

A medida que la administración de Donald Trump endurece su ofensiva contra Nicolás Maduro y el eje Caracas-La Habana, la cúpula cubana reacciona con una mezcla de negación, alarma y discurso defensivo, temerosa de que la presión estadounidense pueda extenderse hacia la isla.

El más reciente síntoma llegó desde la cuenta del canciller Bruno Rodríguez Parrilla, quien publicó un mensaje inusualmente largo en el que aseguró que “Cuba mantiene una lucha activa y responsable contra el narcotráfico”, defendiendo la “cooperación con Estados Unidos” y acusando a Washington de haber “obstaculizado los intercambios bilaterales”.

“Es lamentable que ese país, principal emisor de drogas hacia el nuestro, haya decidido poner freno y obstaculizar esa cooperación”, escribió el ministro en X (antes Twitter).

Pero el intento de defensa generó el efecto contrario. La publicación se inundó de miles de respuestas cargadas de indignación, ironía y acusaciones directas. Muchos usuarios —desde exiliados cubanos hasta periodistas y analistas internacionales— interpretaron el mensaje como un gesto de miedo más que de firmeza.

Del escepticismo al sarcasmo

“Mataron a Ochoa para echarle la culpa de los negocios de Fidel Castro con Pablo Escobar”, respondió un usuario, evocando el histórico Caso Ochoa, símbolo del vínculo entre la cúpula militar cubana y el narcotráfico en los años ochenta.

“No es casualidad que el Pollo Carvajal los ligue con el narcotráfico en Venezuela”, escribió otro, en referencia a la explosiva carta enviada por el exjefe de inteligencia chavista Hugo “El Pollo” Carvajal a Trump desde una prisión federal estadounidense, en la que acusó a La Habana de ser el “cerebro estratégico” del Cártel de los Soles y de haber propuesto a Hugo Chávez usar la cocaína como arma geopolítica contra Estados Unidos.

Las respuestas no dejaron espacio para matices. “El miedo cambió de bando, Bruno”, ironizó una usuaria. “Te pasas el día defendiendo antes del ataque. Nadie los salva”.

Desde Miami, activistas y analistas coincidieron en un mismo diagnóstico: el régimen cubano se muestra nervioso ante lo que percibe como el preludio de una ofensiva hemisférica encabezada por Washington.

Trump endurece la presión y La Habana se protege

La tensión ha escalado rápidamente desde que Reuters reveló que “elementos dentro del régimen cubano” habrían establecido contactos discretos con funcionarios estadounidenses para discutir “cómo sería la región sin Nicolás Maduro”.

La filtración, que sugiere divisiones internas dentro del aparato de poder en La Habana, llegó en el peor momento: justo cuando Trump intensifica la presión militar y diplomática sobre Caracas.

El despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford en el Caribe, acompañado de ocho buques de guerra, un submarino nuclear y aviones F-35, representa la mayor demostración de fuerza estadounidense en la región en décadas.

Washington ya ha designado al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera y no descarta medidas adicionales contra sus patrocinadores.

En ese contexto, las declaraciones de Rodríguez Parrilla lucen menos como una reafirmación de soberanía y más como una maniobra de defensa anticipada, un intento de aislar a Cuba del escándalo que ya envuelve a Maduro.

El eco de Carvajal y la sombra del narcotráfico

Las acusaciones del exgeneral venezolano Hugo Carvajal siguen sacudiendo los cimientos del eje bolivariano.

En su carta, Carvajal aseguró que fue el régimen cubano quien diseñó la estrategia de narcotráfico con fines geopolíticos, y que agentes de inteligencia de La Habana participaron directamente en la creación del Cártel de los Soles, proporcionando armas, pasaportes e impunidad a organizaciones criminales.

La Habana lo niega todo, pero su respuesta llega en un momento en que la narrativa estadounidense —respaldada por la nueva Estrategia de Seguridad Nacional 2025— ha colocado a Cuba, Venezuela y Nicaragua como “nodos de una red criminal hemisférica”.

Mientras tanto, informes filtrados desde Caracas indican que Maduro desconfía incluso de sus escoltas cubanos, temeroso de que La Habana lo sacrifique si su permanencia se vuelve insostenible.

Uniformes, miedo y señales desde el Palacio

A ese clima de paranoia se suma un detalle simbólico: el uso constante del uniforme militar por Miguel Díaz-Canel desde finales de octubre.

En Cuba, vestir de verde olivo no es una casualidad, sino una declaración política. Analistas consultados por CiberCuba interpretan el gesto como una muestra de nerviosismo interno ante la posibilidad de que Estados Unidos amplíe su ofensiva hacia la Isla si Maduro cae.

En los pasillos del Partido Comunista y del MININT, según fuentes diplomáticas en La Habana, la palabra “narcodictadura” se ha convertido en un tabú que provoca miedo y discusiones privadas.

Un régimen atrincherado ante el cambio de tablero

El diagnóstico, dentro y fuera de la Isla, es casi unánime: La Habana tiembla cuando escucha la palabra “narcodictadura”.

No porque sea nueva, sino porque ahora resuena en la Casa Blanca de Donald Trump, acompañada de portaaviones, sanciones y filtraciones de inteligencia.

La historia parece cerrarse sobre el castrismo: aislado internacionalmente, dependiente del petróleo venezolano y bajo sospecha de haber sido el arquitecto intelectual de una red de narcotráfico continental, el régimen enfrenta un momento de vulnerabilidad inédito.

Las señales en X, las respuestas populares y el tono de su canciller confirman que en La Habana ya no hablan con la arrogancia de la resistencia, sino con el reflejo de quien se sabe observado, acorralado y en cuenta regresiva.