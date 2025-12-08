José Raúl Cepero: de Güines a Miami, el cubano que ayuda a los hispanos a conquistar su libertad financiera

Hace 11 años, José Raúl Cepero dejó atrás su natal Güines, en la provincia de Mayabeque, para perseguir un futuro lleno de oportunidades. Su viaje comenzó a través de un programa de intercambio estudiantil con Canadá, cuando cursaba el último año de Licenciatura en Turismo en la Universidad de La Habana.

Lo que empezó como una experiencia académica terminó convirtiéndose en el punto de partida de una historia de superación que hoy inspira a cientos de inmigrantes hispanos.

Un ajedrecista que aprendió a mover fichas en la vida

Antes de los números y las finanzas, José Raúl fue jugador profesional de ajedrez, egresado de la Escuela Superior de Formación de Atletas de Alto Rendimiento en Cuba.

La estrategia, la paciencia y el análisis que aprendió en los tableros se convirtieron en las herramientas que luego aplicaría en su carrera profesional y empresarial.

De La Habana a FIU: una mente brillante reconocida en Florida

Luego de unos años en Estados Unidos, José Raúl decidió reinventarse. Superó el exigente examen de ingreso al programa de Contabilidad de la Universidad Internacional de la Florida (FIU), de donde se graduó con honores.

Ese mismo año, su esfuerzo fue reconocido por el Florida Institute of CPAs (FICPA), que lo seleccionó entre las mentes más brillantes del año académico, compitiendo con estudiantes de más de 20 universidades.

Homeland Accounting: finanzas con propósito

Hoy, José Raúl Cepero es fundador y CEO de Homeland Accounting and Financial Services, una compañía que ofrece servicios de contabilidad, impuestos y asesoría financiera a personas y negocios en todo Estados Unidos.

Como Enrolled Agent (EA), registrado por el IRS, está autorizado para representar legalmente a cualquier contribuyente del país en asuntos tributarios.

Entre sus especialidades destacan:

Planificación y preparación de impuestos individuales y corporativos

Resolución de deudas tributarias

Contabilidad y asesoría financiera empresarial

Más allá del éxito profesional, José Raúl mantiene una misión clara: ayudar a la comunidad hispana a comprender y aprovechar el sistema financiero estadounidense.

“Mi pasión es enseñar a los nuestros cómo funciona este país desde el punto de vista financiero. Cuando entiendes las reglas del juego, puedes construir un futuro estable y libre”, asegura Cepero.

Su enfoque va más allá de los números: se trata de educación financiera, emprendimiento y superación personal, tres pilares con los que busca empoderar a cada cliente que toca su puerta.

Fe, familia y propósito

José Raúl vive en Miami junto a su esposa, quien es agente de bienes raíces, sus tres hijos y su madre, a quienes considera su mayor inspiración. Hombre de fe, colabora activamente en su iglesia local y agradece a Dios por cada meta alcanzada en este país.

Con una historia de esfuerzo, disciplina y gratitud, José Raúl Cepero representa el espíritu del cubano que triunfa sin olvidar sus raíces, y que ahora dedica su vida a guiar a otros hacia una libertad financiera real.

Quienes deseen recibir asesoría personalizada o conocer más sobre los servicios de Homeland Accounting and Financial Services pueden hacerlo directamente a través de su sitio web, escribir al correo consulting@homelandtax.com o comunicarse por teléfono al número de contacto 786-803-9195.