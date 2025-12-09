Díaz-Canel se puso guayabera para inaugurar parque solar y se cayó el sistema eléctrico en el occidente de Cuba

Vídeos relacionados:

En Cuba los milagros duran lo que tarda en volverse a ir la luz. Este 2 de diciembre, mientras Miguel Díaz-Canel cambiaba su uniforme verde olivo de “emergencia” por una impecable guayabera blanca para inaugurar un parque solar en Mayabeque, el sistema eléctrico nacional decidió rendirle homenaje al vestuario de paisano del gobernante… desconectándose otra vez.

La víspera, un artículo publicado en CiberCuba bajo el titular “¿Por qué Díaz-Canel viste de uniforme militar en sus últimas apariciones públicas?”, provocó un estallido de burlas, críticas y manifestaciones de indignación de los lectores en el Facebook de este medio.

Captura de pantalla Facebook / Presidencia Cuba

“Con los apagones no le da tiempo a planchar las guayaberas”; “Es la campaña contra el Aedes aegypti”; “La Machi no le lava la ropa”; “El uniforme no lo hace comandante, como la guayabera no lo hizo civilizado”, dijeron algunos de los miles de comentarios.

Los asesores de imagen de Palacio, lectores compulsivos de CiberCuba, corrieron a quitarle el uniforme del Consejo de Defensa Nacional al gobernante designado y mostrarlo al día siguiente “enguayaberado” de blanco impoluto, para manifestar que el también primer secretario del Partido Comunista sí tiene quien le planche las guayaberas.

Captura de pantalla Facebook / Presidencia Cuba

La escena —tan simbólica como desafortunada— tuvo lugar en el acto político-cultural organizado por la Presidencia para celebrar el aniversario 65 de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Vietnam.

En medio de banderas, discursos fraternales y un entusiasmo cuidadosamente iluminado, un Díaz-Canel todo almidonado y el vice primer ministro vietnamita, Ho Quoc Dung, colocaron la “primera piedra” del parque fotovoltaico “Vista Alegre”.

Pocas horas después de su rozagante aparición, el occidente del país entero quedaba a oscuras.

Del sol de Vietnam al apagón de Pinar del Río

Según el post triunfalista publicado en redes por la cuenta oficial de la Presidencia, la jornada fue “memorable para la historia patria”.

En efecto: memorable lo fue, pero no por el avance tecnológico, sino por la coincidencia casi poética entre el estreno de un parque solar y el desplome del sistema eléctrico nacional.

Mientras el gobernante hablaba de “nuevas victorias energéticas” y agradecía los donativos vietnamitas, la Unión Eléctrica informaba —ya sin tanta poesía— la desconexión del occidente de la isla, desde Pinar del Río hasta Cienfuegos. Otra “interrupción imprevista” que, a estas alturas, se ha convertido en rutina nacional.

El contraste fue tan absurdo que ni el humor popular cubano necesitó esforzarse: bastó el titular para encender las redes. “Díaz-Canel se pone guayabera y se apaga el país”, ironizaban usuarios entre memes y apagones.

Del verde olivo al blanco esperanza

El cambio de vestuario del mandatario también llamó la atención. Tras un mes de apariciones públicas vestido de militar —con pretextos que iban desde el huracán Melissa hasta supuestas “tareas de defensa”—, Díaz-Canel reapareció ahora con guayabera blanca, en una escenografía cuidadosamente montada con paneles solares y banderas amigas.

Pero la guayabera, símbolo de elegancia tropical y calma institucional, terminó siendo solo otro disfraz del “control” que el régimen intenta proyectar en medio del caos energético. Y mientras el gobernante hablaba de “fraternidad, hermandad y cooperación solidaria”, los cubanos cruzaban los dedos para que la luz no se fuera antes de lo programado.

La retórica que no ilumina

Según el discurso oficial, los cuatro parques solares donados por Vietnam —cada uno de 20 megawatts— “contribuirán al mejoramiento de la generación eléctrica en el país”. En la práctica, ese aporte cubriría menos del 2% del déficit diario del sistema.

Pero la cifra importa poco cuando el propósito no es generar electricidad, sino propaganda.

En un país donde los apagones se miden en horas, no en megawatts, el gobierno sigue apostando por ceremonias, himnos y declaraciones de “hermandad inquebrantable”. Lo de menos es si hay luz o no: lo importante es que haya cámaras.

El país de las “primeras piedras”

El episodio se suma a la larga lista de actos inaugurales que nunca llegan a producir resultados tangibles. Como los “proyectos estratégicos” de biogás, los “reordenamientos económicos” o las “estrategias de soberanía alimentaria” que terminan en papeles y consignas.

Cuba se ha convertido en la tierra de las primeras piedras eternas: se colocan, se fotografían y se olvidan. La piedra queda, pero la corriente se va.

Un régimen a oscuras

Mientras tanto, millones de cubanos siguen viviendo en un apagón permanente —no solo eléctrico, sino informativo y político—. La incapacidad del gobierno para resolver la crisis energética refleja el colapso estructural de un sistema que depende más de los discursos que de los kilowatts.

Díaz-Canel podrá cambiar de uniforme o de guayabera, podrá citar a Raúl Castro, a Ho Chi Minh o a la “hermandad eterna”, pero ni la retórica ni los paneles donados alcanzan para encender una bombilla en Pinar del Río.

En definitiva, el único brillo que queda es el del sarcasmo popular, ese sol que, a diferencia del régimen, nunca se apaga.