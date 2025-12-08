Pronostican otro apagón récord en Cuba: El 62 % del país sin luz este lunes

Vídeos relacionados:

Cuba se enfrenta este lunes 8 de diciembre a una elevadísima previsión de apagones: el 62 % del país se quedará sin electricidad durante el horario pico, según estimaciones de la agencia Efe basadas en datos oficiales de la Unión Eléctrica (UNE).

La cifra representa el mayor porcentaje de afectación nacional reportado en lo que va del año, incluso superior al de otros cortes masivos ocurridos la semana pasada.

El parte diario emitido por la UNE es categórico: “En el día de ayer se afectó el servicio durante las 24 horas. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación fue de 2,084 MW a las 18:10 horas”.

La tendencia se mantiene y empeora: no solo no hay capacidad para reponer energía, sino que cada día más unidades de generación salen de servicio por fallas o por mantenimiento.

Un sistema colapsado: Causas del apagón

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) está en un punto crítico.

A las 6:00 de la mañana de este lunes, la UNE reportó una disponibilidad de apenas 1,075 MW frente a una demanda de 2,495 MW, lo que generó un déficit de 1,450 MW y afectaciones desde primeras horas del día.

El panorama para la noche es aún más grave: aunque se espera la incorporación de algunas unidades como la 5 de la CTE Renté (65 MW), la 5 del Mariel (60 MW) y la planta CDE Moa (68 MW), la disponibilidad estimada para el pico de consumo será solo de 1,268 MW frente a una demanda proyectada de 3,300 MW.

Esto se traduce en un déficit de 2,032 MW, con afectaciones que podrían llegar a 2,062 MW en ese horario.

Efe ha traducido estos números al porcentaje de población afectada: un 62 % del territorio nacional se verá sin servicio eléctrico en algún momento del día, una proporción inédita incluso en esta prolongada crisis energética.

Un rosario de fallas y escasez

Las causas son múltiples, y todas críticas.

El parte técnico detalla un panorama plagado de averías, mantenimientos y limitaciones técnicas:

Averías graves en centrales térmicas clave: las unidades 5 de la CTE Máximo Gómez, 3 de la CTE de Cienfuegos, 6 de la CTE Diez de Octubre, 1 y 2 de la CTE Felton, y 5 y 6 de la CTE Renté.

Mantenimiento programado en otras como las unidades 2 y 3 de la CTE Santa Cruz y la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes.

Falta de combustible, que mantiene inoperativas 100 centrales de generación distribuida, con una pérdida de 890 MW.

Indisponibilidad por falta de lubricantes, que deja fuera de operación 83 MW adicionales.

Crisis en la generación térmica, con más de 1,040 MW fuera de servicio solo por limitaciones materiales.

La situación se agrava con incidentes como el que ocurrió esta madrugada: la Unidad 1 de la CTE Lidio Ramón Pérez “Felton” salió inesperadamente del sistema por "un poro en el condensador".

Aunque más tarde la UNE anunció la reincorporación de la Unidad 5 de la CTE Antonio Maceo “Renté”, esto no será suficiente para cubrir el abismo energético que se abre en las próximas horas.

Tercera gran afectación en una semana

Este será el tercer apagón masivo en apenas siete días, una frecuencia que evidencia la inestabilidad del sistema.

Tanto el viernes como el lunes pasado más del 50 % del país se quedó sin electricidad, pero nunca hasta ahora se había pronosticado un nivel de afectación tan alto como el 62 % de este lunes.

Los apagones se han convertido en una constante para millones de cubanos, que deben reorganizar sus rutinas alrededor de los cortes prolongados, a menudo sin previo aviso.

Las consecuencias se sienten en todos los ámbitos: desde la paralización de servicios básicos hasta el deterioro de alimentos, la pérdida de jornadas laborales y el incremento del malestar social.

El trasfondo estructural de la crisis

La crítica situación energética que vive Cuba tiene raíces profundas.

Desde 2024, la infraestructura eléctrica del país ha mostrado señales claras de colapso.

Muchas de las centrales termoeléctricas llevan décadas operando sin el mantenimiento adecuado y con piezas obsoletas. El resultado ha sido un aumento exponencial de averías que el sistema no tiene capacidad de cubrir.

A ello se suma la imposibilidad de importar suficiente energía o repuestos debido a la falta de liquidez y, según el Gobierno cubano, las restricciones derivadas del embargo estadounidense.

La Habana ha calificado esta situación como una “asfixia energética”, y responsabiliza directamente a las sanciones impuestas por Washington de impedir la normalización del suministro.

Una fuente alternativa, aún insuficiente

Uno de los pocos elementos positivos en el parte técnico fue la mención de los 33 nuevos parques solares fotovoltaicos, que produjeron 2,602 MWh este domingo y que llegaron a entregar 495 MW como potencia máxima durante el día.

Sin embargo, esta fuente aún resulta insuficiente para cubrir los picos de consumo y no está disponible durante la noche, precisamente cuando la demanda se dispara.

Un país a oscuras, sin horizonte claro

Mientras las autoridades emiten partes diarios que se han vuelto rutina y los cubanos se preparan para pasar otra noche a oscuras, no hay en el horizonte una solución clara o inmediata a la crisis.

Cuba no solo atraviesa una emergencia energética. En el fondo, esta crisis revela también el colapso estructural de un modelo de gestión que no ha podido -o no ha querido- adaptarse a las nuevas exigencias del siglo XXI.

Y mientras tanto, el 62 % del país se prepara para pasar otra noche en penumbras.