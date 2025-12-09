ICE detiene a cubano buscado por graves delitos y con orden de deportación pendiente desde 2021

Vídeos relacionados:

Un ciudadano cubano registrado como delincuente sexual en Estados Unidos fue detenido esta semana en el condado de Butler, Ohio, después de que agentes federales confirmaran que llevaba años incumpliendo una orden final de deportación y había proporcionado direcciones falsas a las autoridades locales.

El hombre, identificado como Magdiel López Rodríguez, de 39 años, está bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) luego de que investigaciones revelaran que no residía en la dirección que él mismo había reportado ante la División de Registro y Notificación de Delincuentes Sexuales del condado, requisito obligatorio tras ser condenado por agresión sexual.

Así lo confirmó la Oficina del Sheriff de Butler en declaraciones recogidas por WLWT 5, medio que informó primero sobre el caso.

Las autoridades explicaron que el cubano también había entregado una dirección falsa a la Autoridad de Libertad Condicional para Adultos de Ohio. Esta irregularidad motivó nuevas pesquisas que derivaron en una orden adicional de arresto.

Una de las aristas más llamativas del caso es que fue el propio López Rodríguez quien acudió a la oficina del sheriff para hablar con los detectives sobre las discrepancias en su domicilio declarado.

Sin embargo, al llegar quedó inmediatamente detenido debido a una orden activa de ICE por la violación de una orden final de deportación emitida en octubre de 2021.

Además de la detención federal, el cubano enfrenta posibles cargos locales por incumplir los requisitos de registro como delincuente sexual, según adelantó la Oficina del Sheriff.

Registros públicos confirman la detención

Registros públicos del condado de Butler corroboran que López Rodríguez fue arrestado el 5 de diciembre de 2025, a las 3:43 p.m., y que quedó bajo custodia con una anotación de “hold for ICE” (retención para inmigración). Los documentos también detallan que el detenido mide 1.60 metros, pesa 135 libras y nació el 13 de febrero de 1986.

Por ahora, ICE no ha informado cuándo podría ser transferido a un centro de detención migratoria ni si reabrirá el proceso de deportación pendiente desde 2021.

El caso se suma a una serie de detenciones recientes de extranjeros con historial delictivo que incumplen requisitos legales en Estados Unidos, una situación que genera preocupación entre comunidades migrantes, incluidas las de origen cubano.