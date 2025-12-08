Cubano con historial delictivo peligroso detenido por ICE en Massachusetts  

Vídeos relacionados:

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos anunció el arresto del cubano Jorge García Hernández en Massachusetts, durante una operación migratoria centrada en “extranjeros ilegales peligrosos”, con antecedentes penales que incluyen violación de menores y tráfico de drogas.

Agentes de ICE Boston detuvieron el 3 de diciembre a García Hernández, calificado por las autoridades como “delincuente reincidente” originario de Cuba.

Según la información de la agencia, los cargos penales del ciudadano cubano incluyen violación de una menor de 16 años, agresión con lesiones, y posesión y distribución de una sustancia controlada en una propiedad escolar.

ICE Boston también hizo públicos los arrestos de otros cinco inmigrantes, procedentes de Cambodia, República Dominicana, El Salvador, México y Cabo Verde, con prontuarios de delitos de alta peligrosidad. Entre los crímenes que se les imputan figuran violación de menores, agresión agravada con arma peligrosa, robo a mano armada, distribución de drogas -fentanilo y marihuana- y agresión física a un oficial de policía.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha intensificado los esfuerzos para detener y deportar a inmigrantes ilegales considerados una amenaza para la seguridad pública.

Con el endurecimiento de las políticas migratorias bajo la administración de Donald Trump, los operativos de ICE, de conjunto con otras agencias del DHS y fuerzas del orden federales y estatales, han aumentado en frecuencia y alcance en todo el país.

En ese contexto, en los últimos meses se han registrado numerosos arrestos de ciudadanos cubanos con historial delictivo, que permanecen bajo custodia de ICE en espera de su deportación.

Sin embargo, EE.UU. enfrenta dificultades para ejecutar deportaciones de ciertos migrantes a Cuba, debido a la reticencia del gobierno de La Habana a aceptar a nacionales que cometieron delitos y cumplieron condenas en cárceles estadounidenses, que hayan salido del país antes de los acuerdos migratorios de 2017.

Las recientes detenciones de cubanos se producen en momentos en que la administración Trump ha elevado aún más la parada en su ofensiva contra la inmigración ilegal, que no sólo está enfocada en el arresto y expulsión de delincuentes extranjeros violentos, sino también apunta a personas en diversas fases de sus procesos migratorios, que no han cometido delitos.