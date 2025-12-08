ICE cambia procedimientos en citas migratorias en Miramar, según testimonio de un cubano

Un cubano que asistió el pasado 4 de diciembre a su cita migratoria en la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Miramar, Florida, describió un ambiente tenso, con nuevas exigencias y procedimientos que han sorprendido a muchos migrantes en medio del endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump.
En un video publicado en TikTok, el usuario @rafaleeoficial narró que, aunque su trámite “salió bien”, notó cambios significativos desde su última visita. Explicó que estaban funcionando dos filas: una para quienes recibían cita a través de la máquina y otra para quienes tenían cita presencial. Los segundos debían permanecer alrededor de media hora adicional para firmar documentos antes de salir.
Según su testimonio, dentro de la oficina las entrevistas fueron mucho más exhaustivas. “Hicieron un montón de preguntas a todo el mundo”, dijo, y agregó que los oficiales contaban con información detallada de cada persona: declaraciones de impuestos, direcciones, números de teléfono e incluso las fechas de corte.
Mencionó que un migrante que no tenía corte asignada la recibió allí mismo. También comentó haber visto varias mujeres embarazadas en la sala.
Uno de los aspectos que más llamó la atención del joven fue un cambio que, según afirmó, podría afectar a miles de familias cubanas. Relató que un oficial les explicó que si una familia entró junta por la frontera, aunque solo uno de sus miembros haya recibido cita, ahora debe acudir el núcleo familiar completo.
Puso como ejemplo a un señor cuyo caso fue modificado en el momento: aunque solo él tenía cita, las autoridades añadieron a su esposa, residente en Tampa, obligando a que ambos se presentaran juntos. Un abogado presente confirmó esta información a los migrantes que esperaban.
Lo más leído hoy:
El testimonio aparece en un contexto migratorio cada vez más rígido. En los últimos meses, la administración Trump ha ordenado revisar miles de residencias permanentes ya otorgadas, ha suspendido temporalmente trámites de ciudadanía y asilo para cubanos y ha incrementado los criterios restrictivos para aprobar permisos y solicitudes.
Paralelamente, ICE ha intensificado la supervisión de personas con documentos como el I-220A y se han multiplicado los casos de cubanos detenidos tras acudir a citas de rutina en oficinas migratorias.
Aun así, el joven cubano trató de transmitir tranquilidad. Aseguró que la mayoría de las personas que vio entrar pudo salir sin problemas y que, al menos en su caso, el proceso concluyó sin incidentes. “Dios bendiga América, que todas las cosas sigan saliendo bien”, dijo antes de cerrar su grabación.
Para muchos migrantes cubanos en Florida, la experiencia en Miramar ya no es un trámite, sino una prueba más dentro de un panorama migratorio incierto, marcado por cambios constantes, interrogatorios más profundos y el temor latente a decisiones que pueden definir el futuro de sus familias.
Preguntas frecuentes sobre las citas migratorias en Miramar, Florida
¿Cuáles son las nuevas exigencias en las citas migratorias en Miramar, Florida?
Las nuevas exigencias incluyen la presencia de todo el núcleo familiar si una familia entró junta por la frontera y solo uno de sus miembros tiene cita. Además, las entrevistas son más exhaustivas y se requiere firmar documentos adicionales antes de salir.
¿Qué cambios se han observado en las entrevistas de ICE en Miramar?
Las entrevistas ahora son mucho más exhaustivas, con preguntas detalladas sobre declaraciones de impuestos, direcciones y números de teléfono. Los oficiales tienen información detallada de cada persona, incluyendo fechas de corte.
¿Qué deben hacer las familias cubanas que tienen citas con ICE en Florida?
Las familias deben acudir juntas a las citas si cruzaron la frontera juntas, incluso si solo uno de sus miembros tiene cita asignada. Es importante seguir las indicaciones y estar preparados para entrevistas más detalladas.
¿Cómo está afectando el endurecimiento de las políticas migratorias a los cubanos en EE. UU.?
El endurecimiento de las políticas migratorias está generando incertidumbre y temor entre los migrantes cubanos, quienes enfrentan revisiones más estrictas, suspensiones de trámites y un aumento en las detenciones durante citas rutinarias con ICE.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.