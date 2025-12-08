ICE cambia procedimientos en citas migratorias en Miramar, según testimonio de un cubano

Un cubano comparte en redes sociales cómo fue su cita migratoria en la oficina de ICE en Miramar.

Un cubano que asistió el pasado 4 de diciembre a su cita migratoria en la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Miramar, Florida, describió un ambiente tenso, con nuevas exigencias y procedimientos que han sorprendido a muchos migrantes en medio del endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump.

En un video publicado en TikTok, el usuario @rafaleeoficial narró que, aunque su trámite “salió bien”, notó cambios significativos desde su última visita. Explicó que estaban funcionando dos filas: una para quienes recibían cita a través de la máquina y otra para quienes tenían cita presencial. Los segundos debían permanecer alrededor de media hora adicional para firmar documentos antes de salir.

Según su testimonio, dentro de la oficina las entrevistas fueron mucho más exhaustivas. “Hicieron un montón de preguntas a todo el mundo”, dijo, y agregó que los oficiales contaban con información detallada de cada persona: declaraciones de impuestos, direcciones, números de teléfono e incluso las fechas de corte.

Mencionó que un migrante que no tenía corte asignada la recibió allí mismo. También comentó haber visto varias mujeres embarazadas en la sala.

Uno de los aspectos que más llamó la atención del joven fue un cambio que, según afirmó, podría afectar a miles de familias cubanas. Relató que un oficial les explicó que si una familia entró junta por la frontera, aunque solo uno de sus miembros haya recibido cita, ahora debe acudir el núcleo familiar completo.

Puso como ejemplo a un señor cuyo caso fue modificado en el momento: aunque solo él tenía cita, las autoridades añadieron a su esposa, residente en Tampa, obligando a que ambos se presentaran juntos. Un abogado presente confirmó esta información a los migrantes que esperaban.

Lo más leído hoy:

El testimonio aparece en un contexto migratorio cada vez más rígido. En los últimos meses, la administración Trump ha ordenado revisar miles de residencias permanentes ya otorgadas, ha suspendido temporalmente trámites de ciudadanía y asilo para cubanos y ha incrementado los criterios restrictivos para aprobar permisos y solicitudes.

Paralelamente, ICE ha intensificado la supervisión de personas con documentos como el I-220A y se han multiplicado los casos de cubanos detenidos tras acudir a citas de rutina en oficinas migratorias.

Aun así, el joven cubano trató de transmitir tranquilidad. Aseguró que la mayoría de las personas que vio entrar pudo salir sin problemas y que, al menos en su caso, el proceso concluyó sin incidentes. “Dios bendiga América, que todas las cosas sigan saliendo bien”, dijo antes de cerrar su grabación.

Para muchos migrantes cubanos en Florida, la experiencia en Miramar ya no es un trámite, sino una prueba más dentro de un panorama migratorio incierto, marcado por cambios constantes, interrogatorios más profundos y el temor latente a decisiones que pueden definir el futuro de sus familias.