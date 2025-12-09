Aplicación ayuda a migrantes detenidos por ICE en Estados Unidos

Vídeos relacionados:

En Los Ángeles, varios migrantes indocumentados han comenzado a descargar una nueva aplicación móvil llamada “Alma”, diseñada para alertar a familiares, abogados y consulados cuando una persona es arrestada por agentes de inmigración en Estados Unidos.

La herramienta, disponible en inglés y español, envía la ubicación exacta del detenido y activa una cadena de ayuda inmediata, reportó Noticias Tele Mundo.

“Son momentos de angustia y hay que estar preparados”, contó María Medina, una inmigrante que ya la tiene instalada en su teléfono.

La aplicación fue promovida por la organización Salvadoran American Leadership and Educational Fund (SALEF), junto a otras agrupaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes.

Los desarrolladores explican que “Alma” funciona con un solo botón, etiquetado como Help Now (“Ayuda ahora”), que envía de inmediato una alerta a los contactos de emergencia.

El activista Juan José Gutiérrez, de la Coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes, denunció que muchas personas detenidas por ICE son privadas de su derecho a comunicarse con un abogado. “Se está violando el derecho constitucional.

Tienen derecho a tener acceso a un abogado si lo solicitan, y actualmente las autoridades de inmigración están pisoteando ese derecho”, afirmó.

Otros líderes comunitarios, como Gil Cedillo, destacaron que la aplicación ofrece “paz y protección para las familias y la comunidad”, especialmente en un momento de aumento de redadas y deportaciones en todo el país.

Para muchos migrantes, “Alma” representa una herramienta de resistencia y organización frente a la incertidumbre.

“No es la solución total a lo que estamos viviendo, pero sí un recurso más para estar alertas”, dijo Víctor Galindo, quien fue detenido en una redada previa y ahora usa la aplicación como medida preventiva.

Las organizaciones impulsoras de “Alma” esperan que la herramienta se masifique entre los inmigrantes, con el objetivo de que nadie enfrente solo una detención y se respeten los derechos fundamentales durante los procedimientos de inmigración.

En ese sentido, un desarrollador demandó al Gobierno de Trump por presionar a Apple para eliminar una app que notificaba operativos del ICE, en un caso que reaviva el debate sobre libertad digital y censura.

La aplicación ICEBlock, diseñada para alertar a los usuarios sobre la presencia de agentes de inmigración en Estados Unidos, fue retirada de la App Store después de que la administración de Donald Trump presionara a Apple para eliminarla.

Según reveló el The New York Times, el creador de la app, Joshua Aaron, presentó una demanda contra altos funcionarios del Gobierno estadounidense, acusándolos de coaccionar a Apple y de violar su derecho a la libre expresión y a la creación de herramientas digitales.