Aplicación ayuda a migrantes detenidos por ICE en Estados Unidos

En Los Ángeles, varios migrantes indocumentados han comenzado a descargar una nueva aplicación móvil llamada “Alma”, diseñada para alertar a familiares, abogados y consulados cuando una persona es arrestada por agentes de inmigración en Estados Unidos.
La herramienta, disponible en inglés y español, envía la ubicación exacta del detenido y activa una cadena de ayuda inmediata, reportó Noticias Tele Mundo.
“Son momentos de angustia y hay que estar preparados”, contó María Medina, una inmigrante que ya la tiene instalada en su teléfono.
La aplicación fue promovida por la organización Salvadoran American Leadership and Educational Fund (SALEF), junto a otras agrupaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes.
Los desarrolladores explican que “Alma” funciona con un solo botón, etiquetado como Help Now (“Ayuda ahora”), que envía de inmediato una alerta a los contactos de emergencia.
El activista Juan José Gutiérrez, de la Coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes, denunció que muchas personas detenidas por ICE son privadas de su derecho a comunicarse con un abogado. “Se está violando el derecho constitucional.
Tienen derecho a tener acceso a un abogado si lo solicitan, y actualmente las autoridades de inmigración están pisoteando ese derecho”, afirmó.
Otros líderes comunitarios, como Gil Cedillo, destacaron que la aplicación ofrece “paz y protección para las familias y la comunidad”, especialmente en un momento de aumento de redadas y deportaciones en todo el país.
Para muchos migrantes, “Alma” representa una herramienta de resistencia y organización frente a la incertidumbre.
“No es la solución total a lo que estamos viviendo, pero sí un recurso más para estar alertas”, dijo Víctor Galindo, quien fue detenido en una redada previa y ahora usa la aplicación como medida preventiva.
Las organizaciones impulsoras de “Alma” esperan que la herramienta se masifique entre los inmigrantes, con el objetivo de que nadie enfrente solo una detención y se respeten los derechos fundamentales durante los procedimientos de inmigración.
En ese sentido, un desarrollador demandó al Gobierno de Trump por presionar a Apple para eliminar una app que notificaba operativos del ICE, en un caso que reaviva el debate sobre libertad digital y censura.
La aplicación ICEBlock, diseñada para alertar a los usuarios sobre la presencia de agentes de inmigración en Estados Unidos, fue retirada de la App Store después de que la administración de Donald Trump presionara a Apple para eliminarla.
Según reveló el The New York Times, el creador de la app, Joshua Aaron, presentó una demanda contra altos funcionarios del Gobierno estadounidense, acusándolos de coaccionar a Apple y de violar su derecho a la libre expresión y a la creación de herramientas digitales.
Preguntas frecuentes sobre la aplicación "Alma" y la situación migratoria en EE.UU.
¿Qué es la aplicación "Alma" y cómo ayuda a los migrantes detenidos por ICE?
La aplicación "Alma" es una herramienta diseñada para alertar a familiares, abogados y consulados cuando una persona es arrestada por ICE. Disponible en inglés y español, envía la ubicación exacta del detenido y activa una cadena de ayuda inmediata. Fue promovida por el Salvadoran American Leadership and Educational Fund (SALEF) y otras organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes.
¿Por qué es importante el acceso a un abogado para los detenidos por ICE?
El acceso a un abogado es crucial para garantizar los derechos constitucionales de los detenidos por ICE. Sin embargo, como denuncian activistas, a menudo se viola este derecho, lo que deja a los detenidos sin la posibilidad de una defensa efectiva durante los procedimientos de inmigración. Esto refleja un problema recurrente de falta de transparencia y debido proceso en las detenciones migratorias.
¿Cuáles son las implicaciones de las nuevas políticas de detención de ICE en EE.UU.?
Las nuevas políticas de ICE han endurecido el proceso migratorio, eliminando la posibilidad de solicitar fianza y manteniendo a los detenidos en reclusión indefinida. Esta política ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos por violar el debido proceso y afectar desproporcionadamente a personas con vidas establecidas en EE.UU. Sin acceso a audiencias de fianza, muchos migrantes enfrentan largas detenciones sin la posibilidad de apelar su situación ante un juez.
¿Qué deben hacer los migrantes si ICE llega a su domicilio?
Si ICE llega a un domicilio, los habitantes tienen derecho a no abrir la puerta a menos que presenten una orden judicial válida. Esta orden debe estar firmada por un juez estatal o federal, no por un juez de inmigración. Es importante que los migrantes conozcan sus derechos y verifiquen cualquier documento que ICE presente, asegurándose de que sea una orden válida antes de permitirles el acceso.
