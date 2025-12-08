Cubana denuncia que su esposo detenido por ICE fue enviado a Alligator Alcatraz: “No lo dejan ni bañarse”

Vídeos relacionados:

La historia de Daniel Alejandro Escobar, un joven cubano de 25 años detenido sorpresivamente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Miami, dio un giro aún más angustiante tras conocerse que fue trasladado al centro de detención conocido como “Alligator Alcatraz”, un complejo rodeado de pantanos donde, según denuncias de familiares de detenidos, las condiciones son extremadamente precarias.

Su esposa, la también cubana Belixa De La Caridad Cubena Ramírez, confirmó a Telemundo 51 que desde el jueves el joven permanece retenido en ese lugar sin acceso adecuado a comida ni higiene. “No se ha podido bañar, recibe muy poca comida y está rodeado de pantanos completamente. Es una situación muy dolorosa para todos nosotros”, lamentó.

La pareja llegó a Estados Unidos en 2022 y Daniel fue liberado con una I-220A, un documento que, como explicó al medio el abogado de inmigración Eduardo Soto, no equivale a un parole, un detalle que complica la situación legal de miles de migrantes y los deja más expuestos a detenciones inesperadas aun sin tener antecedentes penales.

Belixa contó a Telemundo que tras asistir a una cita de inmigración el jueves, al salir, Daniel fue detenido por agentes de ICE, que lo esposaron y se lo llevaron sin ofrecer respuesta alguna. “La vida te cambia en cuestión de segundos”, dijo la joven, todavía en shock por lo ocurrido.

Ambos trabajaban y habían logrado establecerse en Miami: él como estilista de mascotas y ella como creadora digital y emprendedora, al frente de su marca Eternal Jewelry.

La denuncia inicial de Belixa sobre la detención de su esposo fue hecha a través de redes sociales, donde la mujer apareció entre lágrimas explicando que su esposo fue detenido “como si fuera un delincuente”, pese a no tener ni siquiera una multa de parqueo en Estados Unidos.

“Estoy haciendo este video fuera de la corte de inmigración acá en Miami, porque a mi esposo se lo acaban de llevar detenido”, dijo entonces, pidiendo apoyo de la comunidad cubana y asegurando que desconocía los motivos de la detención.

La cubana recordó que ambos han trabajado sin descanso desde que llegaron al país y que incluso abrieron un negocio juntos. “Lo único que hemos hecho desde el día uno es trabajar, hacer todo bien por este país para salir adelante”, afirmó en su denuncia pública.

El caso de Daniel se produce en medio de reportes que indican un incremento de arrestos de inmigrantes sin antecedentes. Según datos citados por NBC y Telemundo, ICE ha detenido recientemente a casi 75,000 personas sin historial criminal, una cifra que genera inquietud entre quienes poseen una I-220A y mantienen procesos de asilo abiertos.

“Solo quiero pedir que se haga justicia, que podamos continuar juntos afuera, porque él está dando todo en este país, trabajando y haciendo las cosas bien. Solo vinimos a salir adelante huyendo de un régimen horrible”, dijo Belixa a Telemundo 51.

La comunidad cubana sigue atenta al caso, símbolo del miedo creciente a que una simple cita de inmigración termine en un centro conocido por estar rodeado de cocodrilos y denuncias de maltrato.