Cubana denuncia que su esposo detenido por ICE fue enviado a Alligator Alcatraz: “No lo dejan ni bañarse”

La historia de Daniel Alejandro Escobar, un joven cubano de 25 años detenido sorpresivamente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Miami, dio un giro aún más angustiante tras conocerse que fue trasladado al centro de detención conocido como “Alligator Alcatraz”, un complejo rodeado de pantanos donde, según denuncias de familiares de detenidos, las condiciones son extremadamente precarias.
Su esposa, la también cubana Belixa De La Caridad Cubena Ramírez, confirmó a Telemundo 51 que desde el jueves el joven permanece retenido en ese lugar sin acceso adecuado a comida ni higiene. “No se ha podido bañar, recibe muy poca comida y está rodeado de pantanos completamente. Es una situación muy dolorosa para todos nosotros”, lamentó.
La pareja llegó a Estados Unidos en 2022 y Daniel fue liberado con una I-220A, un documento que, como explicó al medio el abogado de inmigración Eduardo Soto, no equivale a un parole, un detalle que complica la situación legal de miles de migrantes y los deja más expuestos a detenciones inesperadas aun sin tener antecedentes penales.
Belixa contó a Telemundo que tras asistir a una cita de inmigración el jueves, al salir, Daniel fue detenido por agentes de ICE, que lo esposaron y se lo llevaron sin ofrecer respuesta alguna. “La vida te cambia en cuestión de segundos”, dijo la joven, todavía en shock por lo ocurrido.
Ambos trabajaban y habían logrado establecerse en Miami: él como estilista de mascotas y ella como creadora digital y emprendedora, al frente de su marca Eternal Jewelry.
La denuncia inicial de Belixa sobre la detención de su esposo fue hecha a través de redes sociales, donde la mujer apareció entre lágrimas explicando que su esposo fue detenido “como si fuera un delincuente”, pese a no tener ni siquiera una multa de parqueo en Estados Unidos.
“Estoy haciendo este video fuera de la corte de inmigración acá en Miami, porque a mi esposo se lo acaban de llevar detenido”, dijo entonces, pidiendo apoyo de la comunidad cubana y asegurando que desconocía los motivos de la detención.
La cubana recordó que ambos han trabajado sin descanso desde que llegaron al país y que incluso abrieron un negocio juntos. “Lo único que hemos hecho desde el día uno es trabajar, hacer todo bien por este país para salir adelante”, afirmó en su denuncia pública.
El caso de Daniel se produce en medio de reportes que indican un incremento de arrestos de inmigrantes sin antecedentes. Según datos citados por NBC y Telemundo, ICE ha detenido recientemente a casi 75,000 personas sin historial criminal, una cifra que genera inquietud entre quienes poseen una I-220A y mantienen procesos de asilo abiertos.
“Solo quiero pedir que se haga justicia, que podamos continuar juntos afuera, porque él está dando todo en este país, trabajando y haciendo las cosas bien. Solo vinimos a salir adelante huyendo de un régimen horrible”, dijo Belixa a Telemundo 51.
La comunidad cubana sigue atenta al caso, símbolo del miedo creciente a que una simple cita de inmigración termine en un centro conocido por estar rodeado de cocodrilos y denuncias de maltrato.
Preguntas frecuentes sobre la detención de cubanos por ICE en Estados Unidos
¿Qué es el centro de detención "Alligator Alcatraz" y por qué es criticado?
Alligator Alcatraz es un centro de detención conocido por sus condiciones inhumanas y degradantes. Está ubicado en los Everglades, Florida, y ha sido objeto de denuncias por parte de organizaciones de derechos humanos debido a las condiciones precarias en las que se mantienen a los detenidos, incluyendo falta de higiene, comida inadecuada y trato inhumano. La instalación ha generado críticas por la falta de transparencia y el impacto ambiental en la región.
¿Qué es el documento I-220A y cómo afecta a los migrantes cubanos?
El documento I-220A es un formulario entregado a migrantes mientras esperan el avance de su proceso migratorio. No equivale a un estatus legal estable, lo que deja a los migrantes más expuestos a detenciones inesperadas, incluso si no tienen antecedentes penales. Este documento ha sido un factor de riesgo para muchos cubanos en Estados Unidos, quienes enfrentan un incremento en las detenciones por parte de ICE.
¿Por qué el caso de Daniel Alejandro Escobar es significativo dentro de la comunidad cubana en EE.UU.?
El caso de Daniel Alejandro Escobar es significativo por ser un ejemplo de las detenciones injustas de cubanos sin antecedentes penales. A pesar de no tener un historial delictivo, Daniel fue detenido por ICE y trasladado a Alligator Alcatraz, lo que ha generado preocupación y temor en la comunidad cubana que enfrenta procesos migratorios similares. Su situación refleja la incertidumbre y el miedo creciente entre los migrantes cubanos en Estados Unidos.
¿Cómo ha respondido la comunidad cubana ante las detenciones de ICE?
La comunidad cubana ha respondido con preocupación y solidaridad ante las detenciones de ICE. Muchas familias y organizaciones han alzado sus voces en protestas y a través de redes sociales para denunciar las condiciones y pedir justicia para los detenidos. La comunidad se ha movilizado para apoyar a las familias afectadas, buscando generar conciencia sobre las políticas migratorias actuales que afectan a los cubanos en Estados Unidos.
