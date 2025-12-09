Fuertes revelaciones: Cubanos denuncian golpizas de ICE por negarse a ser deportados a México

Agentes de la Patrulla Fronteriza custodian un tramo de la frontera en Texas.

Cubanos detenidos en el mayor centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) aseguraron haber sido golpeados, encadenados y presionados para aceptar su deportación a México, un país donde no tienen ciudadanía ni garantías mínimas de protección.

Las denuncias, recogidas por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y enviadas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, dibujan un panorama de violencia, coerción y violaciones al debido proceso dentro de la instalación de Fort Bliss, en Texas.

De acuerdo a The Washington Post, el testimonio de cuatro cubanos, compartido bajo condición de anonimato por temor a represalias, describe episodios de brutalidad que comienzan dentro del propio centro con golpes en la cabeza contra una pared, torsiones en tobillos, aplastamiento de testículos y amenazas de encarcelamiento prolongado.

Según relataron, la agresión se intensificaba cuando expresaban miedo a ser enviados a México, un país donde no tenían vínculos ni protección legal.

Uno de ellos contó que, tras negarse a firmar un documento para aceptar la deportación, fue tirado al suelo, esposado y obligado a subir a un autobús rumbo a la frontera. Otro afirmó que perdió el conocimiento después de una golpiza mientras pedía acceso a sus medicamentos.

Todos coincidieron en que, al llegar a la línea divisoria, un grupo de hombres enmascarados los presionó para cruzar a México bajo amenazas de ser encarcelados en El Salvador o enviados “a África” si se negaban.

La administración Trump ha defendido estas deportaciones a “terceros países”, pese a que antes eran excepcionales para ciudadanos cubanos debido a la negativa histórica de Cuba a aceptar vuelos masivos de repatriación.

Sin embargo, la práctica se ha acelerado tras un fallo provisional de la Corte Suprema que permite expulsiones con apenas seis horas de aviso, sin audiencia previa y sin garantizar que los detenidos puedan presentar reclamos por temor a tortura, como establece la Convención contra la Tortura, ratificada por Estados Unidos.

Mientras estas denuncias salen a la luz, hace pocos días se documentó el destino final de muchos cubanos que sí fueron expulsados a México. Lejos de recibir protección, terminan abandonados en Villahermosa, Tabasco, sin estatus legal ni posibilidades de empleo formal.

Varios sobreviven cargando agua o trabajando en mercados, otros enferman sin acceso a medicinas, y algunos ancianos deportados tras décadas viviendo en Estados Unidos, con diabetes, hipertensión o pérdida de visión, enfrentan su nueva vida sin familia, sin recursos y sin derechos.

México recibe a estos deportados, pero no les otorga ningún documento que les permita trabajar o residir legalmente. Quedan atrapados en un limbo migratorio: demasiado vulnerables para establecerse y sin posibilidad real de regresar a EE.UU., donde muchos dejaron hijos, parejas y deudas.

Los casos de Fort Bliss revelan que, antes de llegar a ese limbo, algunos migrantes cubanos enfrentan el infierno de la presión y la fuerza bruta para obligarlos a aceptar un destino que no eligieron.