Régimen venezolano reconoce muerte del opositor Alfredo Díaz en prisión

Autoridades venezolanas reconoció este domingo la muerte bajo custodia del estado del preso político de 56 años Alfredo Díaz, considerado “una nueva víctima del régimen criminal de Maduro”.

El Ministerio para el Servicio Penitenciario informó que Díaz falleció el sábado 6 de diciembre de 2025 alrededor de las 06:33 horas tras presentar síntomas compatibles con un infarto de miocardio.

Díaz permanecía encarcelado desde noviembre de 2024 tras ser acusado de “terrorismo” e “instigación al odio”, en el contexto de la crisis tras las elecciones donde habría ganado el candidato opositor Edmundo González.

“Nuestra fuerza y oraciones para sus familiares y amigos. Venezuela los acompaña en su profundo dolor”, expresó el sábado la líder opositora María Corina Machado, tras denunciar que la vida de Díaz fue arrebatada en prisión como parte del patrón de represión y persecución política que sufre la disidencia en la nación suramericana.

La dirigente emitió el sábado una “” a través de su cuenta en la red social X, donde advirtió sobre la situación de los: "la muerte de Díaz no es un incidente aislado", subrayó.

Alfredo Díaz, exgobernador del estado Nueva Esparta (2017 y 2021) y figura histórica de la oposición, murió mientras estaba detenido en el centro penitenciario del régimen, en lo que organizaciones defensoras de los derechos humanos consideran un nuevo indicio del trato despótico que sufren los presos políticos venezolanos bajo el gobierno de Nicolás Maduro.

Su fallecimiento se suma a una lista creciente de detenidos políticos cuyos casos han generado alarma internacional por las condiciones carcelarias y la precariedad en la atención médica, así como por la negación sistemática de garantías judiciales por parte del régimen.

En varias ocasiones, Machado había denunciado ante la comunidad internacional las condiciones “inhumanas” en las cárceles venezolanas.