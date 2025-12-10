Tres meses de dolor y sin medicinas: El desgarrador testimonio de una cubana con chikungunya

Vídeos relacionados:

Una cubana aseguró llevar “exactamente tres meses” con síntomas atribuidos al chikungunya, con episodios de dolor que describe como insoportables y la falta de medicamentos para aliviarlo.

En un desgarrador testimonio, la internauta Eny Yamile Gómez Montoya afirmó que pasa noches sin dormir por sentir “ese fuego quemando” los huesos y que la enfermedad la mantiene en un ciclo de días “regular” y otros “mal”, con recaídas y nuevos síntomas.

En su relato, la mujer sostiene que no dispone de medicinas para calmar el dolor y que, cuando logra tomar “de vez en cuando” un antiinflamatorio, el alivio le dura apenas “1 día”, antes de volver a la rutina de malestar.

“Son dos días regular y tres o cuatro mal, siempre te sorprende con un síntoma nuevo o repitiendo pero con el dolor desesperante que no te deja mover. Esto ya no es vivir, esto es ir muriendo, y uno se sacrifica y de vez en cuando te tomas un antinflamatorio y se siente el alivio pero eso es 1 día, ¿y el resto?”, escribe.

La autora del testimonio pide apoyo y medicamentos para Cuba y llama a evitar “críticas ni debates”, alegando que quienes más sufren son “los que están más abajo” y que quienes han recibido ayuda “pueden soportar el dolor con menos angustia”.

También solicita empatía hacia quienes se quejan: “No cambien la mirada cuando vean a alguien quejándose”, afirma, al tiempo que describe un impacto emocional en su ánimo y autoestima.

El mensaje culmina con una oración en la que pide a Dios “un momento de paz” y que “sane” a Cuba, asegurando que el dolor es “mucho” y que la situación “se les va de la mano a los humanos”.

El testimonio circula mientras, según el propio reporte del MINSAP hay un aumento de los casos de chikungunya, con 466 nuevos casos en una jornada (26 confirmados por PCR y 440 por sospecha clínica), además de 2.712 personas captadas con síndrome febril inespecífico; el 79,5% de esos pacientes permanecía ingresado en el domicilio y se mantenían 31.802 personas ingresadas.

En esa actualización, la viceministra de Salud Pública, Carilda Peña García, indicó que “lo que prima es el chikungunya” y aportó otros datos epidemiológicos, incluidos indicadores de control vectorial.

Añadió que se continúa evaluando el comportamiento en recién nacidos, lactantes y otros niños hasta 18 años, y explicó que se están enfermando también niños en etapa de lactante, no solo vinculados al momento del parto.

De acuerdo con su declaración, los casos críticos se mantenían estables bajo “vigilancia muy intensa”, con el objetivo de lograr el alta “sin peligro para la vida”.