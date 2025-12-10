Tres meses de dolor y sin medicinas: El desgarrador testimonio de una cubana con chikungunya

Vídeos relacionados:
Una cubana aseguró llevar “exactamente tres meses” con síntomas atribuidos al chikungunya, con episodios de dolor que describe como insoportables y la falta de medicamentos para aliviarlo.
En un desgarrador testimonio, la internauta Eny Yamile Gómez Montoya afirmó que pasa noches sin dormir por sentir “ese fuego quemando” los huesos y que la enfermedad la mantiene en un ciclo de días “regular” y otros “mal”, con recaídas y nuevos síntomas.
En su relato, la mujer sostiene que no dispone de medicinas para calmar el dolor y que, cuando logra tomar “de vez en cuando” un antiinflamatorio, el alivio le dura apenas “1 día”, antes de volver a la rutina de malestar.
“Son dos días regular y tres o cuatro mal, siempre te sorprende con un síntoma nuevo o repitiendo pero con el dolor desesperante que no te deja mover. Esto ya no es vivir, esto es ir muriendo, y uno se sacrifica y de vez en cuando te tomas un antinflamatorio y se siente el alivio pero eso es 1 día, ¿y el resto?”, escribe.
La autora del testimonio pide apoyo y medicamentos para Cuba y llama a evitar “críticas ni debates”, alegando que quienes más sufren son “los que están más abajo” y que quienes han recibido ayuda “pueden soportar el dolor con menos angustia”.
Lo más leído hoy:
También solicita empatía hacia quienes se quejan: “No cambien la mirada cuando vean a alguien quejándose”, afirma, al tiempo que describe un impacto emocional en su ánimo y autoestima.
El mensaje culmina con una oración en la que pide a Dios “un momento de paz” y que “sane” a Cuba, asegurando que el dolor es “mucho” y que la situación “se les va de la mano a los humanos”.
El testimonio circula mientras, según el propio reporte del MINSAP hay un aumento de los casos de chikungunya, con 466 nuevos casos en una jornada (26 confirmados por PCR y 440 por sospecha clínica), además de 2.712 personas captadas con síndrome febril inespecífico; el 79,5% de esos pacientes permanecía ingresado en el domicilio y se mantenían 31.802 personas ingresadas.
En esa actualización, la viceministra de Salud Pública, Carilda Peña García, indicó que “lo que prima es el chikungunya” y aportó otros datos epidemiológicos, incluidos indicadores de control vectorial.
Añadió que se continúa evaluando el comportamiento en recién nacidos, lactantes y otros niños hasta 18 años, y explicó que se están enfermando también niños en etapa de lactante, no solo vinculados al momento del parto.
De acuerdo con su declaración, los casos críticos se mantenían estables bajo “vigilancia muy intensa”, con el objetivo de lograr el alta “sin peligro para la vida”.
Preguntas Frecuentes sobre el Brote de Chikungunya en Cuba
¿Cuál es la situación actual del brote de chikungunya en Cuba?
La situación del chikungunya en Cuba es crítica, con un número significativo de casos reportados y un sistema de salud que enfrenta grandes limitaciones. El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) ha confirmado más de 20,000 casos de chikungunya, pero las denuncias ciudadanas sugieren que la cifra real podría ser mucho mayor. La crisis está agravada por la falta de medicamentos, insecticidas y recursos hospitalarios.
¿Por qué es tan difícil controlar el chikungunya en Cuba?
El control del chikungunya en Cuba se ve obstaculizado por múltiples factores, entre ellos, la escasez de recursos para fumigación y el deterioro del sistema de salud. El país no dispone de suficiente combustible ni insecticidas para realizar fumigaciones efectivas, y los hospitales están desbordados, con falta de medicamentos básicos. Estas carencias han permitido que el virus se propague rápidamente, afectando a grandes sectores de la población.
¿Cómo afecta el chikungunya a la población cubana?
El chikungunya provoca en los cubanos síntomas severos como fiebre alta, dolor en las articulaciones y erupciones cutáneas. Los testimonios indican que los dolores son tan intensos que inmovilizan a las personas, afectando su calidad de vida. Además, la falta de medicamentos agrava la situación, ya que muchos no pueden recibir el tratamiento adecuado para aliviar los síntomas.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para enfrentar la crisis sanitaria?
El gobierno cubano ha tomado algunas medidas, como la búsqueda activa de casos febriles y la movilización de estudiantes para realizar pesquisas. Sin embargo, la respuesta ha sido insuficiente debido a la falta de recursos y personal. Las autoridades han recomendado el uso de vitaminas y omega-3 para tratar las secuelas del chikungunya, pero estos productos son difíciles de encontrar en el país.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.