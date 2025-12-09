VIRAL: Impactante rescate de padre e hijo varados en los Everglades de Florida

Un padre y su hijo quedaron varados en medio de los Everglades de Florida tras quedarse sin gasolina y quedar atrapados en el barro con su vehículo todoterreno.

Empapados, sin agua potable y sin posibilidad de avanzar, encendieron una fogata y pidieron ayuda al 911.

La operación de rescate, captada en video, se ha vuelto viral por la carga emocional del momento y la rapidez de la respuesta.

"Señor, estamos varados en los Everglades. Mi vehículo se quedó sin gasolina, nos quedamos atrapados en un lodazal, así que ahora estamos aquí bastante lejos y casi sin agua, con mi hijo", se escucha decir a uno de los hombres en la llamada al 911, según reveló un video publicado en redes por la Oficina del Sheriff del Condado de Collier.

El pantano, con su barro espeso y sus condiciones extremas, se tragó incluso sus zapatos.

Descalzos, mojados y con el temor de que nadie pudiera encontrarlos, hicieron lo posible por mantener la calma mientras encendían una fogata para conservar algo de calor.

Lo más leído hoy:

Fue gracias a esa llama que los rescatistas lograron detectarlos.

La operación de rescate

La Oficina de Aviación del Sheriff de Collier (CCSO) logró localizarlos combinando las coordenadas GPS obtenidas en la llamada de emergencia y el fuego visible desde el aire.

La operación se activó con rapidez y contó con la colaboración del Departamento de Bomberos y Rescate de North Collier.

"Este es otro ejemplo de la gran formación de CCSO puesta en práctica y del éxito que proviene de asociaciones fiscales", destacó la Oficina del Sheriff en su publicación oficial en Facebook, acompañada de un video que ha circulado ampliamente en redes sociales.

En las imágenes puede verse el instante en que ambos son izados en helicóptero.

Uno de los momentos más emotivos ocurre cuando, ya a salvo, uno de los hombres se persigna visiblemente conmovido, y luego parece agradecer personalmente al rescatista que lo ayudó a subir a bordo.

“Sus zapatos fueron tragados en una mugre gruesa”, reportaron las autoridades.

Ambos estaban “empapados”, lo que explica por qué encendieron una fogata para sobrevivir a la noche.

Afortunadamente, ninguno de los dos implicados resultó herido. El fuego fue extinguido por los propios hombres una vez que fueron rescatados.

La Reserva Nacional Big Cypress, que se extiende por más de 295,000 hectáreas en el sur de Florida, es un entorno tan majestuoso como implacable.

Aunque se considera un destino popular para los amantes de la naturaleza y la aventura en vehículos todo terreno, no es raro que los excursionistas subestimen sus desafíos.

En este caso, la rápida reacción de las autoridades y la capacitación especializada de las unidades de rescate fueron claves para evitar una posible tragedia.