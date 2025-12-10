Burlas a Díaz-Canel llegan a Google Maps: Cambian nombre de la Plaza de la Revolución en La Habana

Nombran "Plaza Díaz Canel Sinago" en Google Maps a la emblemática Plaza de la Revolución de La Habana

La Plaza de la Revolución de La Habana, uno de los lugares más simbólicos del poder político en Cuba, fue rebautizada temporalmente este miércoles en Google Maps como “Plaza Díaz-Canel Singao”.

El cambio, visible por varias horas en la plataforma, podría interpretarse como una forma de protesta digital contra el régimen cubano y su principal figura visible.



Nombrar de esa manera un espacio que el gobierno considera emblema de la Revolución representa un gesto de desafío y burla hacia el sistema político que encabeza Miguel Díaz-Canel.

Google permite que los usuarios sugieran cambios en los nombres de sitios, pero las modificaciones pasan por un proceso de revisión.

A veces, estos ajustes aparecen de forma pública por un breve periodo antes de ser verificados y corregidos por los moderadores o tras ser reportados por otros usuarios.

El nombre ofensivo probablemente será eliminado, y la plaza recuperará su denominación oficial.

Según las normas de la compañía, cualquier contenido considerado inapropiado, político o insultante es eliminado y puede derivar en la suspensión del usuario que realizó el cambio.

No es la primera vez que algo similar ocurre en Cuba. En años recientes, distintos espacios públicos y edificios estatales han sido renombrados temporalmente en Google Maps con expresiones de rechazo o burla hacia dirigentes del régimen.

En 2021 varios activistas cubanos lanzaron el reto viral se cambiar el nombre de la Plaza de la Revolución en La Habana a Plaza de la Libertad, lo cual se logró tras una avalancha de solicitudes de cubanos fuera y dentro de la isla.

Aunque estas modificaciones son pasajeras, evidencian el uso de internet como espacio alternativo de protesta en una sociedad donde la crítica pública al poder sigue siendo limitada.

Incluso un mapa digital puede convertirse en un escenario simbólico de resistencia frente al control estatal.