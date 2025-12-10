Burlas a Díaz-Canel llegan a Google Maps: Cambian nombre de la Plaza de la Revolución en La Habana

Vídeos relacionados:
La Plaza de la Revolución de La Habana, uno de los lugares más simbólicos del poder político en Cuba, fue rebautizada temporalmente este miércoles en Google Maps como “Plaza Díaz-Canel Singao”.
El cambio, visible por varias horas en la plataforma, podría interpretarse como una forma de protesta digital contra el régimen cubano y su principal figura visible.
Nombrar de esa manera un espacio que el gobierno considera emblema de la Revolución representa un gesto de desafío y burla hacia el sistema político que encabeza Miguel Díaz-Canel.
Google permite que los usuarios sugieran cambios en los nombres de sitios, pero las modificaciones pasan por un proceso de revisión.
A veces, estos ajustes aparecen de forma pública por un breve periodo antes de ser verificados y corregidos por los moderadores o tras ser reportados por otros usuarios.
El nombre ofensivo probablemente será eliminado, y la plaza recuperará su denominación oficial.
Según las normas de la compañía, cualquier contenido considerado inapropiado, político o insultante es eliminado y puede derivar en la suspensión del usuario que realizó el cambio.
No es la primera vez que algo similar ocurre en Cuba. En años recientes, distintos espacios públicos y edificios estatales han sido renombrados temporalmente en Google Maps con expresiones de rechazo o burla hacia dirigentes del régimen.
En 2021 varios activistas cubanos lanzaron el reto viral se cambiar el nombre de la Plaza de la Revolución en La Habana a Plaza de la Libertad, lo cual se logró tras una avalancha de solicitudes de cubanos fuera y dentro de la isla.
Aunque estas modificaciones son pasajeras, evidencian el uso de internet como espacio alternativo de protesta en una sociedad donde la crítica pública al poder sigue siendo limitada.
Incluso un mapa digital puede convertirse en un escenario simbólico de resistencia frente al control estatal.
Preguntas frecuentes sobre las burlas a Díaz-Canel en Google Maps y la protesta digital en Cuba
¿Por qué se cambió el nombre de la Plaza de la Revolución en Google Maps?
El cambio del nombre de la Plaza de la Revolución en Google Maps a “Plaza Díaz-Canel Singao” se puede interpretar como un acto de protesta digital contra el régimen cubano, específicamente dirigido hacia Miguel Díaz-Canel. Este tipo de acciones refleja el descontento de algunos ciudadanos y su uso de plataformas digitales para expresar su rechazo al gobierno.
¿Cómo maneja Google los cambios de nombre en sus mapas?
Google permite a los usuarios sugerir cambios en los nombres de sitios, pero estas modificaciones pasan por un proceso de revisión. Los cambios inapropiados o insultantes son eliminados y pueden llevar a la suspensión del usuario que los realizó.
¿Qué representa el uso de internet como espacio de protesta en Cuba?
En un contexto donde la crítica pública al gobierno es limitada, internet se ha convertido en un espacio alternativo para la protesta en Cuba. A través de plataformas digitales, los ciudadanos pueden expresar su descontento y resistencia frente al control estatal, utilizando incluso mapas digitales como escenarios simbólicos de resistencia.
¿Qué otras formas de protesta han usado los cubanos para expresar su descontento?
Además de las protestas digitales, los cubanos han recurrido a grafitis y pintadas en espacios públicos como formas de expresar su descontento contra el régimen. Estas acciones, aunque rápidamente borradas por las autoridades, reflejan un creciente malestar social frente a la crisis económica y la represión política.
