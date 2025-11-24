Avería eléctrica “imprevista” deja sin agua a zonas de seis municipios de La Habana

Vídeos relacionados:

Una rotura “imprevista” en una subestación eléctrica provocó el corte del servicio de agua en seis municipios de la capital cubana desde la medianoche de este domingo, informó la Empresa Aguas de La Habana.

Según un comunicado de la entidad estatal en redes sociales, la avería en la instalación eléctrica que alimenta el campo de pozos de la fuente de abasto Cuenca Sur paralizó por completo el bombeo desde las 00:10 horas de la madrugada de este 23 de noviembre, provocando la interrupción total del suministro de agua a los municipios Plaza de la Revolución, Centro Habana y La Habana Vieja, y a amplias zonas del Cerro, Diez de Octubre y Boyeros.

Captura de Facebook/Aguas de La Habana AH

La Empresa Eléctrica de Mayabeque trabaja “desde las primeras horas” para restablecer el servicio eléctrico “en el menor tiempo posible”, comunicó Aguas de La Habana, pero hasta esta hora del domingo no ha informado más sobre la reparación de la rotura ni si ya se reanudó el suministro a todos los afectados.

La nota oficial detalló las zonas y repartos que han permanecido sin agua desde la madrugada.

En Plaza de la Revolución se afectó el abastecimiento en todo el municipio, excepto la zona de los hospitales y sectores aledaños a la Loma del Príncipe, que estaba previsto que comenzaran a recibir agua desde las 10:30 a.m.

El suministro también se interrumpió por completo en los municipios Centro Habana y La Habana Vieja, según el reporte.

En el Cerro quedaron sin servicio los repartos Martí, Cepero Bonilla, Casino Deportivo, Santa Catalina, Palatino, Las Cañas, Consejo Popular Atarés y parte del Consejo Latinoamericano.

Mientras, en Diez de Octubre fueron afectados el reparto Luyanó y parte del Sevillano, y en Boyeros la avería impidió el abastecimiento de agua a los repartos Miraflores Nuevos, Ciudad de la Construcción, Altahabana, Capdevila, Embill y Río Cristal.

Aguas de La Habana puntualizó que “una vez terminados los trabajos de mantenimiento y reparaciones se restablecerá el servicio de agua paulatinamente en sus horarios normales” y aseguró que mantendría informada a la ciudadanía a través de sus canales oficiales.

“Ofrecemos disculpas por las molestias causadas y agradecemos la comprensión de la población”, dijo la empresa. Sin embargo, restringió los comentarios a su publicación en Facebook, lo que impidió que los ciudadanos pudieran solicitar información o manifestar sus opiniones en la página institucional. Aun así, decenas de usuarios reaccionaron con emojis de “me enoja” o “me entristece”.

Este nuevo corte se suma a continuas fallas del servicio básico que agravan la ya prolongada crisis del abasto de agua en La Habana, donde decenas de miles de hogares siguen afectados por interrupciones y baja presión.

Según datos oficiales, más de 233,000 habitantes de la capital sufren la carencia total o parcial de agua potable. El gobierno implementó un plan emergente de distribución mediante 119 camiones cisternas, para paliar la crítica situación, pero sigue sin dar solución efectiva al problema.

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) aseguró en octubre que en el país se ejecutan más de 300 obras hidráulicas con una inversión de cinco mil millones de pesos.

Mientras los apagones y averías interrumpen el funcionamiento de las bombas y los salideros siguen sin repararse, residentes en La Habana han salido a las calles a protestar y exigir soluciones luego de semanas, e incluso meses, sin recibir ni una gota de agua en sus hogares.