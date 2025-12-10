Condenan a prisión a nueve personas en “juicios ejemplarizantes” por robos en Santiago de Cuba durante huracán Melissa

Vídeos relacionados:

El Tribunal Municipal Popular de Santiago de Cuba condenó a penas desde seis meses hasta dos años y medio en prisión a nueve acusados de cometer robos durante el paso del huracán Melissa por la región oriental, en octubre.

En las causas 159, 160 y 161 de 2025 del tribunal fueron procesados en juicios ejemplarizantes tres casos de hurto de alimentos, equipos electrodomésticos y bebidas en la capital de Santiago de Cuba, según la información difundida por el periódico oficialista Sierra Maestra.

Captura del periódico Sierra Maestra

En el primer juicio, seis ciudadanos fueron hallados culpables de un delito de hurto en grado de tentativa y sancionados a penas entre seis a nueve meses de privación de libertad.

Los acusados habían sido capturados en la madrugada del 29 de octubre, cuando penetraron en La Molinera Fábrica Frank País García, aprovechando la caída de un muro exterior, y sustrajeron 111.2 kilogramos de barredura de harina de trigo, para alimentación animal.

Fueron descubiertos y detenidos por oficiales de la brigada especial que custodiaban la instalación.

Ese mismo día, poco antes de las 8:00 a.m., dos individuos se apoderaron de un refrigerador expositor doble y dos neveras, en la Carpa Alegrémonos, en la calle Enramadas esquina a Peralejo, en “circunstancias no determinadas”.

Agentes de la Policía sorprendieron a uno de ellos cuando trasladaba el refrigerador, junto a personas no identificadas, por la avenida Paseo José Martí y la Línea. Mientras que las neveras fueron incautadas en la vivienda del otro acusado.

El tribunal los declaró culpables a ambos de un delito de hurto, y sentenció a uno a dos años y seis meses de cárcel y al otro a dos años.

En el tercer juicio, el tribunal impuso una condena de dos años de prisión, también por hurto, al acusado de robar en el Almacén UEB 705 Aurora, ubicado en Carretera de la Refinería, kilómetro 2, el 29 de octubre, antes de las 10 de la mañana.

Allí se apropió de ocho cajas de cerveza Parranda selladas y 22 pomos de cerveza Parranda sellados, pertenecientes a la Empresa PROCOVAR S.R.L., en “circunstancias no determinadas”, según la fuente.

En los tres casos se aplicaron agravantes contempladas en el artículo 80.1, inciso d, del Código Penal, que endurece las sanciones para quien comete delitos durante desastres, cuando existe peligro inminente de que ocurran o aprovechando calamidades públicas.

El diario Sierra Maestra recalcó que los acusados cometieron los delitos “en medio de una angustia que parecía interminable, mientras la inmensa mayoría de los santiagueros solo pensaba en salvar su vida y la de sus familias” y los llamó “egoístas e insensibles” porque “aprovecharon la vulnerabilidad del momento y, sin pensar en el daño que ocasionaban, se apropiaron de recursos estatales y privados para su propio beneficio”.

El Tribunal Municipal de Santiago de Cuba puntualizó que no hubo pérdidas económicas, pues “todos los bienes fueron restituidos a sus propietarios y entidades estatales”.

A los imputados se les aplicaron también sanciones accesorias de privación de derechos y prohibición de salida del territorio nacional.

La Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba había anunciado a inicios de diciembre la próxima realización de juicios contra ciudadanos acusados de cometer “hechos vandálicos” durante y tras el paso del huracán Melissa.

La fiscal jefa en la provincia, Maritza Paredes Pera, informó que se habían radicado 15 procesos penales y la mayoría de los implicados enfrentaba medidas cautelares de prisión provisional.

Paredes Pera aseguró que los acusados habrían sustraído tejas, cables eléctricos, electrodomésticos y alimentos, en medio de la devastación provocada por el ciclón, que agravó la ya crítica situación económica del país.

El discurso oficial del régimen cubano insiste en que tales acciones “entorpecen la recuperación” y “dificultan la atención a los damnificados”, sin embargo, evita reconocer las causas estructurales del desabastecimiento de productos básicos y la pobreza generalizada en el país, que han incidido de manera significativa en el incremento de delitos como el robo en los últimos años.