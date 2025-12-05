Peregrinación por Fidel Castro en Santiago de Cuba en medio de escasez y apagones

En medio de apagones prolongados y escasez de alimentos, el régimen cubano organizó este 4 de diciembre en Santiago de Cuba una peregrinación para recordar el noveno aniversario del sepelio de Fidel Castro, en un acto de exaltación política que contrastó con el malestar ciudadano.

El acto tuvo lugar desde la Plaza de la Revolución Antonio Maceo hasta el cementerio de Santa Ifigenia, donde reposan las cenizas del exgobernante. Las imágenes difundidas por Canal Caribe, Cubasí y la Agencia Cubana de Noticias (ACN) muestran una marcha encabezada por las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia, junto a representantes de organizaciones políticas y de masas.

Los medios oficiales describieron la concentración como una muestra de “unidad y compromiso” con la Revolución y aseguraron que la peregrinación reafirmó “la permanencia del legado del Comandante en Jefe en el corazón de los santiagueros”. Según la ACN, la presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Beatriz Johnson, y el vicepresidente Manuel Falcón encabezaron la ofrenda floral ante el monolito donde descansan las cenizas de Castro.

La Dirección de Salud de Santiago de Cuba también compartió en redes imágenes de médicos y trabajadores del sector portando banderas y carteles con la consigna “Yo soy Fidel”, en una reedición de la peregrinación “junto al pueblo santiaguero”.

Las imágenes, divulgadas por medios estatales durante la peregrinación en Santiago, muestran a numerosos niños y adolescentes uniformados, algunos con pañoletas rojas y retratos del exmandatario, marchando en las primeras filas de la caravana. Según reportes publicados ese mismo día, escuelas y organizaciones juveniles fueron movilizadas para asegurar la asistencia, repitiendo la práctica de utilizar menores en actos de culto político.

El evento generó numerosas críticas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la realización del homenaje en medio de cortes eléctricos y carencias. En los comentarios de la transmisión en vivo del acto, se repiten quejas por la falta de corriente, agua y alimentos, además de reproches al carácter obligatorio de estas actividades. Varios internautas señalaron que mientras el régimen convoca a marchas, “la gente no duerme por los apagones” o “no tiene qué comer”. Otros calificaron la peregrinación como “un circo” y “acto hipócrita” realizado “mientras el pueblo pasa hambre”.

También abundaron mensajes de hartazgo ante la exaltación del legado de Fidel Castro, en contraste con la situación actual del país. “Andan de marcha en marcha, pero no trabajan ni resuelven los problemas”, escribió un usuario. Aunque hubo pocas expresiones de apoyo, estas se centraron en consignas como “Siempre te recordamos, Comandante” o “#FidelPorSiempre”.

Culto oficial en medio del descontento

Días antes del acto en Santiago, el periódico Escambray había recordado el funeral de Castro en 2016 con una publicación en Facebook que provocó una ola de burlas e indignación que reflejaron la molestia de muchos cubanos que denunciaron manipulación política y recordaron el carácter obligatorio del duelo de aquel año. Entre los comentarios más compartidos se leían frases como “nos vaciaste las bodegas y las farmacias” o “ese día Fidel hizo su mayor contribución al pueblo: morirse”.

Muchos cubanos coinciden en que el llamado “legado” de Fidel Castro dejó una profunda desigualdad social en Cuba, marcada por la desaparición de la clase media y el control de los recursos por parte de una élite militar y partidista, un fenómeno que persiste hasta hoy.

Este jueves, mientras las autoridades exaltaban la “continuidad” del pensamiento de Fidel Castro, muchos cubanos expresaron en redes su frustración y cansancio ante los homenajes oficiales.

En sus hogares, miles de familias afrontan cada día una realidad marcada por la precariedad, las enfermedades y la incertidumbre, entre apagones prolongados, falta de alimentos y escasez de medicamentos.