Diez años en EE.UU.: El camino de éxitos y retos que define a Maylú Hernández

Miami la reconoce como una de sus grandes animadoras; los cubanos la hacen suya y muchos la reverencian. Hace 10 años llegó a la Ciudad del Sol con objetivos bien trazados. Aquí tienen a Maylú Hernández, dueña y señora de una maravillosa voz y de una inteligencia emprendedora.

Es un placer conversar contigo. Nunca dices que no a una entrevista, aunque estés agobiada de trabajo. Te doy nuevamente la bienvenida a CiberCuba.

Hace años, en una visita a Miami, te vi en un programa que no te “pegaba”, acostumbrada yo a verte en escenarios clásicos. ¿Qué te reportó ese espacio?

Creo que te refieres al programa de televisión “TN3”, que salía por el Canal 41 de lunes a viernes. Hacía menos de seis meses de mi llegada al país, cuando me propusieron entrar al programa y ¡claro que acepté!

Cuando una llega como inmigrante a una ciudad nueva, donde necesita abrirse camino para intentar seguir trabajando en su misma profesión, pues claro que debe aceptar y para mí fue una gran oportunidad.

Maylú en el set de TN3. Foto: Cortesía a CiberCuba

En el programa trabajé durante casi nueve años, hasta que salió del aire en 2023.

Era un espacio de variedades y estaba dirigido por Eduardo Cáceres Manso, “Cachito”, director de gran experiencia en la Televisión Cubana. ¿Te acuerdas de “Para bailar”? El corte del programa era de variedades y en él pude hacer muchas cosas que siempre quise hacer y que sus productores me daban la libertad para hacerlo. Aprendí muchas cosas.

El trabajo en equipo y el deseo de hacer los programas con alegría y profesionalismo nos unió a todos, y nos convertimos en una gran familia. Pudo haber tenido deficiencias, haberse hecho mejor, pero para mí era lo máximo y me hacía muy feliz.

Estar activa en pantalla cada día, darme a conocer al público televidente de Florida, hacer lo que me gustaba y que además se pudiera ver en Cuba -a través de “El Paquete”-, lo que me mantenía vigente con el público de la Isla, era ganancia total.

Me encontré con amigos que también habían venido para acá, hice nuevas amistades, me desempeñé como coreógrafa, incursioné en la conducción del programa... ¡En fin, creo que todos sentimos mucho que desapareciera!

¿Qué es Caro Entertainment?

Caro Entertainment es una compañía de espectáculos y entretenimiento, y que también ofrece servicio de venta de entradas y marketing. La fundé en mayo de 2016.

Estaba recién llegada y consideré que era la mejor forma de ejercer mi trabajo oficialmente, cumpliendo con todos los requerimientos y obligaciones legales que esto conlleva.

Caro Entertainment se proyectó como una empresa cuyo producto artístico abarcara una amplia gama de las artes escénicas: espectáculos de variedades, conciertos, musicales, teatro y danza.

Bajo su nombre he podido contratar a solistas, instrumentistas, agrupaciones, profesionales de la industria del entretenimiento y, claro, mi propio trabajo como artista.

Además, hemos podido ofrecer servicios en beneficio a las comunidades de ciudades como Miami y Miami Beach, fundamentalmente. Por ejemplo, durante la pandemia, cuando todas las personas quedaron confinadas en sus casas, los primeros afectados fueron los artistas que no podían salir a trabajar.

Entonces, creé una plataforma de live streaming a través de Caro Entertainment, lo que permitía que los artistas pudieran transmitir en vivo su trabajo desde sus hogares y monetizarlo, para así generar ingresos durante esa época tan difícil que tuvimos que vivir.

¿Ese nombre tiene algo que ver con alguien que conozco?

Jajajajaja. El motivo por el que escogí el nombre Caro no tengo ni que explicártelo, ¿verdad? Es por mi hija Carolina que es mi inspiración y razón de vivir.

A través de Caro Entertainment he realizado todo mi trabajo en estos casi 10 años que llevo en este gran y generoso país, que nos abrió sus puertas y su corazón, y eso me hace sentir muy bendecida y agradecida.

Compartes escenario con muchos artistas cubanos de calibre; el último fue Juan Manuel Campos, en un bonito concierto a lleno completo.

Sí, he tenido mucha suerte, Julita. He compartido escena con artistas de mucha valía, profesionalismo y que siempre admiré.

Haber podido crear, producir y dirigir mis propios espectáculos, muchos de ellos compartidos con esos grandes, es una realización personal muy importante para mí y que cada día me hace crecer más artísticamente.

Mi querido Juan Manuel Campos es un artistazo todo terreno, muy completo, sensible y además es muy fácil crear y trabajar con él. Siempre me encargo de expresarle mi cariño y admiración hacia su persona y su gran arte.

¿Con qué grandes has compartido escenarios?

Sobre eso de “los grandes” con los cuales he compartido escenario no quisiera decir nombres, porque son muchos… Tengo miedo dejar alguno sin mencionar y con todos he aprendido inmensamente y me siento muy agradecida.

Pero no puedo dejar de mencionar al gran Meme Solís. Tuve la suerte de cantar con él en el espectáculo por mis 20 años de vida artística en 2017 y desde entonces siento por él un respeto, una admiración y un cariño que trascienden lo artístico y se han quedado en mí para siempre. Nunca pensé conocerlo, escucharlo, aprender, cantar sus canciones... ¡Inolvidable, sencillamente! Yo lo adoro.

Maylú y el maestro Meme Solís. Foto: Cortesía a CiberCuba

¿Qué has planificado para diciembre; algún concierto de Navidad entre manos?

Para este mes, además de mi show mensual en el excelente y reconocido restaurante SuperMachi, en el cual llevo presentándome ya por casi tres años, tendré otras presentaciones en diferentes lugares, pero lo más significativo que haré será el Concierto de Navidad, al que he sido invitada por la maestra Marlene Urbay con su Big Band de Jazz. Será el día 21 de diciembre en la Iglesia St. Dominic. Eso me tiene muy, muy ilusionada.

La última vez que conversamos yo me refería a que Miami era considerado por muchos como el cementerio de los artistas cubanos; sin embargo, ahora, actrices, actores, cantantes y directores se han buscado su “huequito”. ¿Consideras que se ha abierto un nuevo diapasón para todos?

Eso de “cementerio de los artistas” es muy relativo, mi querida Julita, y conociendo la carrera artística que muchos exiliados tuvieron y mantienen vigente en Miami, yo creo que no es así.

Hay que estar aquí para escuchar historias y vivencias de muchos artistas que han demostrado que de “cementerio” nada. Y además, puedo hablar por mi propia experiencia que no ha sido así. Es difícil, claro, muy difícil. Cuando llegas tienes que abrirte paso, claro; es doblemente difícil y además garantizar lo más mínimo de tu existencia: pagar renta, alimento, transporte y muchos gastos más....

Entonces tienes que trabajar donde puedas, ganar lo suficiente para cubrir esos gastos, pero sin dejar de hacer tu pasión en ese tiempecito que te queda libre.

Hasta que viene el momento de respirar más cómodamente y entonces todo se estabiliza.

Y sí, tienes razón, han florecido muchos espacios donde los artistas pueden presentarse: restaurantes, teatros… y se han animado mucho las noches de la ciudad. ¡¡Ojalá siga así!!

Cabaret, El fantasma de la ópera, La viuda alegre, Evita, La corte del faraón son algunas de las obras que has interpretado en escenarios disímiles. ¿Las mantienes en tu repertorio?, ¿has incorporado algunas más?

¡Sí, claro, todos esos títulos se mantienen en mi repertorio y otros que he podido añadir ya estando aquí en la “mata” jajajaja! En 2024 protagonicé la opereta La viuda alegre, que se presentó en el teatro Manuel Artime por la compañía Marti Productions, la que me brindó esa gran oportunidad en este país.

Escena de la opereta La viuda alegre. Foto: Cortesía a CiberCuba

Y también estoy muy ilusionada porque el 30 de mayo de 2026 presentaré La corte del faraón con mi propia compañía, también en el “Artime” de Miami, con una gran producción que estamos preparando.

Durante estos tiempos me di el gusto de hacer una serie de espectáculos que, bajo el nombre de “Luces del Musical”, recreaban musicales famosos como Cabaret, El fantasma de la ópera, Evita, Chicago, Cats, Mamma Mia, El Rey León y muchos más....

Tuvieron como tres o cuatro temporadas, imagínate. ¡¡¡Creo que ya es hora de retomar esos espectáculos… es que me encanta ese género por Dios!!!

Maylú, ¿consideras estar en tu espléndida madurez artística?

La Escuela de la ENA, donde me gradué; los casi 10 años en el Ballet de la Televisión; las clases de canto lírico recibidas, entre otras, por la maestra María Eugenia Barrios; las enseñanzas de directores como Alfonso Menéndez, Tony Díaz y Nelson Dorr; los casi seis años en el Gato Tuerto, entre otras experiencias, me han permitido incursionar en diversos géneros y sobre todo trabajar mucho, mucho, mucho...

Me han hecho madurar y creo que hoy día soy más consciente de lo que hago, me conozco mejor como artista y lo que puedo dar, y soy más madura en todos los sentidos... bueno, luego de más de 25 años de trabajo tenía que ser así... ¿¿¿no crees???

Sé que eres una gran madre y una gran hija. Cuéntame de Carolina.

¡Cómo se va el tiempo! Ya Carolina va a cumplir 14 años. Es una muchacha muy hermosa e inteligente. Cursa el 8vo grado en la Miami Arts Studio, una escuela muy completa, de grandes exigencias académicas y donde se estudian todas las especialidades del arte.

Ella aprende el saxofón y toca en tres de las bandas de la escuela, la sinfónica, la de jazz y la de ritmo. Está muy feliz en su escuela y tiene excelentes notas. Tomó la comunión hace un par de años y ahora se prepara para su confirmación en mayo del año que viene. ¡No podemos pedir más!

Junto a su hija Carolina y su madre Bárbara Castellanos. Foto: Cortesía a CiberCuba

Mi mamá está muy bien, gracias a Dios, y como siempre cubriéndome la retaguardia con Caro, pero además es el más importante apoyo en todas mis producciones... ¡y así vamos!, ganando cada batalla, una a una.

De la Maylú de aquel 8 de septiembre de 2010 en la Iglesia Nuestra Señora de la Caridad, donde interpretaste, cual ninguna, el “Ave María” de Franz Schubert, a la Maylú actual, ¿qué diferencias y coincidencias puedes contar? ¿Ves el mundo de manera distinta?

¡Linda tu pregunta! La Maylú de entonces es casi la misma de hoy día.

Muy tenaz, muy responsable, muy trabajadora, muy familiar y siempre manteniendo mi fe... A eso sólo habría que añadirle que estoy más mayorcita, lo cual conlleva a la bendición de ser más madura, más experimentada, un poco más sabia y, sobre todo, con muchos deseos de seguir creciendo y hacer más, más cosas.

Quizás un poco más temerosa de que no me alcance el tiempo, de que la salud no nos acompañe, de que mi mamá un día me falte.... En fin, mejor no seguir por ese caminito que me pongo sentimental, jajaja…

Cuba ya no es lo que era. Hace 10 años saliste de allí porque supiste que aquello no conducía a nada y no querías ver a tu hija sumida en aquel fango. Ahora todo está infinitamente peor. ¿Quieres hablar del tema?

Sobre Cuba lo que se diga es poco. Cuando tú crees que no se puede poner peor, pues sí, se pone peor. Ya no me queda familia allá, pero sí tengo buenos amigos y sufro por ellos y por todos los cubanos que están en la Isla.

Desde aquí todo lo que nos cuentan y vemos es horrible. Lo poco que uno puede ayudar es el cielo para ellos. Y desde aquí hay muchas personas y organizaciones tratando de ayudar en todos los sentidos. Sobre todo, cuando hay un enfermo y no hay medicinas, la no-comida, la insalubridad, todo; todo es un horror y sin ver el final. ¿Hasta cuándo?, es la pregunta. Un país entero muriendo día a día. Hablo de esto y se me hace un nudo en la garganta que no tienes idea.

¿Tienes algún sueño que no has podido materializar?

No puedo hablar en pasado. Aún me queda un tiempecito por delante. Mis ambiciones se centran en mi trabajo y en mi hija. Quisiera hacer cosas más grandes, poder aprovechar el desarrollo de la tecnología para producir grandes espectáculos, con muchos artistas, profesionales del arte y poner en alto el nombre de los cubanos.

Y en la parte personal solo quiero ver a mi hija feliz, saludable, con un futuro garantizado, y yo al lado de ella para disfrutarla.