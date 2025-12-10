El cantante cubano Eduardo Antonio, conocido cariñosamente como El Divo de Placetas, está de cumpleaños este 10 de diciembre y lo celebró con una tierna sorpresa familiar que conmovió a sus seguidores.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, el artista compartió el momento en que su hermana Leticia lo llama para cantarle Las Mañanitas por teléfono. Con su característico estilo, abrigado en un elegante conjunto de estampado animal y gafas doradas, El Divo escuchó emocionado la serenata mientras agradecía entre sonrisas y nostalgia.

Al terminar la canción, Eduardo Antonio dedicó unas palabras llenas de sentimiento, recordando a su madre, a quien sigue sintiendo muy presente en su vida:

“Estaba hablando hasta allá arriba, buscando a mami en una estrella, diciéndole que me dé salud, fuerza, mucha fuerza, abundancia, éxito y aplauso para seguir haciendo muchas cosas. Gracias, hermana, por estas primeras mañanitas. Te amo mucho”, expresó conmovido.

El video, acompañado del mensaje “Leticia, la hermana del Divo, le canta Las Mañanitas por su cumpleaños”, ha recibido cientos de comentarios de amor y felicitaciones de amigos y fanáticos. “Bello Divo, felicidades”, “Feliz cumpleaños, muchas bendiciones y más éxitos”, fueron algunos de los mensajes que inundaron la publicación.

A sus 56 años, Eduardo Antonio sigue cosechando cariño y admiración dentro y fuera de Cuba. Su elegancia, carisma y autenticidad lo han convertido en una de las figuras más queridas de la música cubana, y su cumpleaños fue la ocasión perfecta para recordarle cuánto lo quiere su público.

Desde CiberCuba Entretenimiento, le enviamos un fuerte aplauso al Divo por un nuevo año de vida, talento y brillo. ¡Felicidades, Eduardo Antonio!