Capturan en Baracoa al presunto responsable del doble asesinato que conmocionó a Guantánamo

Las autoridades de Guantánamo capturaron al presunto responsable del doble asesinato ocurrido en Baracoa, Justo Matos Castillo, acusado de haber quitado la vida a Yinet Labañino Aosta y Yoeldis Leyva Guilarte, un hecho que ha causado profunda consternación en la provincia.

Según informó la página oficialista Guantánamo y su Verdad, el detenido está señalado como autor del crimen ocurrido en la noche del lunes en una vivienda del lugar conocido como La Loma, perteneciente al Consejo Popular Cabacú.

Las investigaciones preliminares apuntan a que el ataque tuvo como móvil un conflicto personal y pasional entre el agresor y las víctimas.

Vecinos relataron que el hombre llegó hasta la casa de Yinet, donde se produjo una discusión que rápidamente terminó en tragedia.

El perfil vocero del régimen señaló que Matos Castillo fue detenido de inmediato y será procesado por el delito de asesinato.

Además, afirmaron que Matos deberá responder ante la justicia “conforme a la gravedad de los hechos”.

Las primeras versiones del hecho señalaron Yinet deja dos hijos: una adolescente y un niño pequeño, quienes han quedado en la orfandad tras el crimen.

“Una pérdida irreparable y un dolor que marcará para siempre sus vidas”, lamentó en Facebook el periodista Yosmany Mayeta.