Capturan en Baracoa al presunto responsable del doble asesinato que conmocionó a Guantánamo

Vídeos relacionados:
Las autoridades de Guantánamo capturaron al presunto responsable del doble asesinato ocurrido en Baracoa, Justo Matos Castillo, acusado de haber quitado la vida a Yinet Labañino Aosta y Yoeldis Leyva Guilarte, un hecho que ha causado profunda consternación en la provincia.
Según informó la página oficialista Guantánamo y su Verdad, el detenido está señalado como autor del crimen ocurrido en la noche del lunes en una vivienda del lugar conocido como La Loma, perteneciente al Consejo Popular Cabacú.
Las investigaciones preliminares apuntan a que el ataque tuvo como móvil un conflicto personal y pasional entre el agresor y las víctimas.
Vecinos relataron que el hombre llegó hasta la casa de Yinet, donde se produjo una discusión que rápidamente terminó en tragedia.
El perfil vocero del régimen señaló que Matos Castillo fue detenido de inmediato y será procesado por el delito de asesinato.
Lo más leído hoy:
Además, afirmaron que Matos deberá responder ante la justicia “conforme a la gravedad de los hechos”.
Las primeras versiones del hecho señalaron Yinet deja dos hijos: una adolescente y un niño pequeño, quienes han quedado en la orfandad tras el crimen.
“Una pérdida irreparable y un dolor que marcará para siempre sus vidas”, lamentó en Facebook el periodista Yosmany Mayeta.
Preguntas frecuentes sobre el doble asesinato en Baracoa y la captura del presunto responsable
¿Quién es el presunto responsable del doble asesinato en Baracoa?
El presunto responsable del doble asesinato en Baracoa es Justo Matos Castillo, quien ha sido detenido por las autoridades de Guantánamo. Está acusado de haber asesinado a Yinet Labañino Aosta y Yoeldis Leyva Guilarte en un acto que ha conmocionado a la comunidad.
¿Cuál fue el motivo del crimen en Baracoa?
Las investigaciones preliminares sugieren que el móvil del crimen fue un conflicto personal y pasional entre el agresor y las víctimas. Vecinos relataron que una discusión en la casa de Yinet Labañino Aosta terminó en tragedia.
¿Qué impacto ha tenido este crimen en la comunidad de Guantánamo?
El doble asesinato ha causado profunda consternación e indignación en la provincia de Guantánamo. La comunidad está conmocionada no solo por la pérdida de dos vidas, sino también por el hecho de que Yinet Labañino deja dos hijos huérfanos, lo que ha generado un fuerte sentimiento de inseguridad en la zona.
¿Qué acciones se están tomando en Guantánamo para contrarrestar la violencia?
Aunque no se han detallado medidas específicas por parte de las autoridades, el caso ha reavivado la preocupación por la violencia y la falta de respuestas institucionales en Cuba. La comunidad exige justicia y acciones concretas para proteger a las víctimas y prevenir futuros incidentes violentos.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.