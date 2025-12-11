Cuba suspende mantenimiento en ENERGAS por la grave crisis energética

Vídeos relacionados:

El Ministerio de Energía y Minas de Cuba informó que no se realizará en diciembre la parada total prevista de la planta de ENERGAS Puerto Escondido, debido a la compleja situación que atraviesa el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

“A partir de la situación que enfrentamos en el Sistema Eléctrico, no se realizará en lo que resta de diciembre la parada total de la planta de ENERGAS Puerto Escondido, para realizar mantenimiento”, comunicó el organismo en su cuenta oficial en X.

La decisión busca evitar un agravamiento de los apagones que afectan a toda la isla y que han generado un creciente malestar social.

La planta de Energas, que suministra una parte importante de la generación eléctrica mediante gas acompañante del petróleo, debía entrar en mantenimiento programado, pero el gobierno optó por mantenerla operativa para no incrementar los cortes.

En los últimos días, se han reportado apagones sin programación por más de 12 horas en La Habana y más de 24 horas en ciudades del interior del país. Además, falta el gas doméstico, lo que impide a muchas familias cocinar o conservar alimentos y se ven obligados a usar carbón o leña para sobrevivir.

En redes sociales, los cubanos reclaman “soluciones reales” y critican que las autoridades prioricen reuniones políticas mientras el país enfrenta una de las peores crisis energéticas en años.