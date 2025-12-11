Cuba suspende mantenimiento en ENERGAS por la grave crisis energética

Vídeos relacionados:
El Ministerio de Energía y Minas de Cuba informó que no se realizará en diciembre la parada total prevista de la planta de ENERGAS Puerto Escondido, debido a la compleja situación que atraviesa el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
“A partir de la situación que enfrentamos en el Sistema Eléctrico, no se realizará en lo que resta de diciembre la parada total de la planta de ENERGAS Puerto Escondido, para realizar mantenimiento”, comunicó el organismo en su cuenta oficial en X.
La decisión busca evitar un agravamiento de los apagones que afectan a toda la isla y que han generado un creciente malestar social.
La planta de Energas, que suministra una parte importante de la generación eléctrica mediante gas acompañante del petróleo, debía entrar en mantenimiento programado, pero el gobierno optó por mantenerla operativa para no incrementar los cortes.
En los últimos días, se han reportado apagones sin programación por más de 12 horas en La Habana y más de 24 horas en ciudades del interior del país. Además, falta el gas doméstico, lo que impide a muchas familias cocinar o conservar alimentos y se ven obligados a usar carbón o leña para sobrevivir.
En redes sociales, los cubanos reclaman “soluciones reales” y critican que las autoridades prioricen reuniones políticas mientras el país enfrenta una de las peores crisis energéticas en años.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba
¿Por qué se suspendió el mantenimiento de la planta ENERGAS en Cuba?
El mantenimiento de la planta ENERGAS Puerto Escondido se suspendió debido a la crítica situación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en Cuba. La decisión busca evitar un agravamiento de los apagones que afectan a la isla, ya que la planta suministra una parte importante de la generación eléctrica mediante gas acompañante del petróleo.
¿Cómo afecta la crisis eléctrica actual a la población cubana?
La crisis eléctrica en Cuba ha resultado en apagones de más de 12 horas en La Habana y de más de 24 horas en ciudades del interior del país. Además, la falta de gas doméstico impide a muchas familias cocinar o conservar alimentos, obligándolas a recurrir a medios alternativos como el uso de carbón o leña.
¿Cuál es la situación actual del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en Cuba?
El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en Cuba está al borde del colapso, con un déficit estructural de generación que supera los 2,000 MW. Las provincias, aunque reconectadas, siguen experimentando apagones masivos debido a la baja disponibilidad de generación frente a la alta demanda, agravada por averías y falta de combustible.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para enfrentar la crisis energética?
El gobierno cubano ha priorizado mantener operativas plantas como ENERGAS para evitar un incremento en los apagones. Sin embargo, no se han anunciado soluciones estructurales efectivas a corto plazo para resolver el déficit de generación y las continuas averías que afectan al SEN.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.