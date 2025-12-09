Unión Eléctrica sale al rescate: “¡De la O sigue de pie y combatiendo!”

La Unión Eléctrica desmintió rumores sobre la destitución de Vicente de la O Levy, ministro de Energía de Cuba, quien sigue en su cargo pese a las críticas por la crisis energética y apagones en el país.

Martes, 9 Diciembre, 2025

Vicente de la O Levy © Cubadebate
Vicente de la O Levy Foto © Cubadebate

En medio del apagón informativo y literal que vive Cuba, la Unión Eléctrica (UNE) encendió este lunes un pequeño foco en sus redes sociales para desmentir lo que muchos cubanos ya daban por cierto: la destitución del ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, el rostro más visible —y criticado— del colapso energético nacional.

“#FALSO || Es falso que Vicente de la O Levy haya sido destituido de su cargo. Continúa desempeñando sus funciones con normalidad y trabajando para mejorar la situación del sector eléctrico. Nuestro ministro se encuentra #DePieYCombatiendo”, escribió la empresa estatal en un post que, más que aclarar, desató una ola de memes, bromas y sospechas.

Captura de pantalla Facebook / UNE

El desmentido apareció casi al mismo tiempo en que circulaban en redes rumores de su salida, acompañados de montajes humorísticos, parodias y capturas falsas de supuestas notas oficiales.

Pero la reacción del aparato comunicacional fue tan aparatosa como la crisis que intenta apagar: la UNE tuvo que salir a reafirmar públicamente que su ministro sigue “combatiendo”, un verbo que, en boca de una empresa eléctrica, suena a cortocircuito poético... y contradictorio.

No es la primera vez que el régimen cubano se muestra nervioso ante la velocidad de las redes. En los últimos meses, los bulos y fake news sobre apagones, renuncias y “cambios de cuadros” han circulado más rápido que la propia corriente.

En un país donde la luz se va, pero el Wi-Fi resiste, los memes se han vuelto una forma de catarsis popular y resistencia digital.

El oficialismo vive, además, un momento de visible nerviosismo ante la avalancha de fakes news. Hace apenas unos días, el Noticiero Nacional de Televisión dedicó minutos valiosos a desmentir el bulo de los supuestos 1,100 dólares de ayuda en hoteles, un rumor atribuido a Ignacio Giménez que provocó aglomeraciones de personas desesperadas por cobrar una inexistente compensación.

También han circulado montajes sobre la “muerte” de Raúl Castro y la “renuncia” de varios ministros, obligando a la maquinaria propagandística a actuar a la defensiva, entre el pánico y la torpeza.

Los rumores sobre De la O Levy no surgen de la nada: en los últimos meses varios ministros han sido destituidos o forzados a renunciar en medio de la crisis general.

Entre ellos, la exministra de Trabajo Marta Elena Feitó, el exministro de Economía Alejandro Gil y el exviceprimer ministro Jorge Luis Perdomo Di-Lella, todos apartados en un goteo que ha dejado claro que en la “continuidad” también se apagan los cuadros.

Mientras tanto, Vicente de la O Levy continúa siendo el ministro más cuestionado del gabinete de Miguel Díaz-Canel.

Desde su nombramiento en 2022, Cuba ha registrado cinco apagones nacionales, déficits eléctricos récord y una avalancha de promesas incumplidas. Su permanencia, más que un gesto de confianza técnica, parece una muestra del valor que el poder concede a la obediencia.

En definitiva, el desmentido de la UNE confirma dos cosas: que los apagones no son los únicos colapsos en Cuba, y que, incluso en la oscuridad, el humor cubano sigue encendido.

Porque mientras el ministro “combate”, el pueblo sobrevive a golpe de memes, sarcasmo y linternas.

