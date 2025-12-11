Tragedia y tiburones: Historia del naufragio del buque Sánchez Barcáiztegui en la Bahía de La Habana

Entrada de la bahía de La Habana / Buzos cubanos en el pecio

El fondo de la Bahía de La Habana guarda silenciosos testigos de su pasado naval. Uno de los más emblemáticos es el pecio del crucero español Sánchez Barcáiztegui, protagonista de una de las mayores tragedias marítimas ocurridas en Cuba.

Se construyó en 1876 en los astilleros franceses de Tolón por la firma Chantiers Conrad. El buque de la Armada Española desplazaba 935 toneladas, estaba bien artillado y contaba con 146 hombres bajo el mando del capitán de fragata Francisco Ibáñez Varela.

El 18 de septiembre de 1895, mientras salía del puerto habanero, el buque Sánchez Barcáiztegui se quedó completamente oscuro por un fallo eléctrico y comenzó a hacer señales fónicas al crucero de vapor español Conde de Mortera, que entraba en ese momento.

Por razones desconocidas, los oficiales del mercante no comprendieron las señales y el Sánchez Barcáiztegui fue embestido por el Mortera. La colisión provocó su hundimiento en cuestión de minutos.

En el siniestro perdieron la vida 31 marineros. Los relatos indican que algunos murieron ahogados y otros a causa de ataques de tiburones que eran habituales en la zona, a pesar de que ahora rara vez se les vea.

El pecio se encuentra a 22 metros de profundidad, justo en la entrada de la bahía, y desde los años 1950 es un referente de la arqueología submarina cubana.

El video del buzo y creador de contenidos Ernesto Plasencia (@co_diver) muestra imágenes impactantes del pecio cubierto por corales, que sigue siendo un punto de estudio y memoria histórica.

No es el único naufragio en la zona. Otro de los barcos cuyos restos reposan en el fondo marino de la bahía es la corbeta española San Antonio.

Se varó el 21 de septiembre de 1909 tras una fuerte marejada. Curiosamente, parte del material que transportaba fue utilizado un siglo después en la restauración de inmuebles históricos de La Habana.

Bajo las aguas de la bahía habanera, entre tragedias, tiburones y acero oxidado, pervive una parte de la historia olvidada de Cuba.