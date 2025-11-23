Guardia Costera cancela 13 paseos marítimos en Miami y alerta sobre los riesgos de alquilar barcos sin licencia

Vídeos relacionados:

Un fin de semana que parecía perfecto para navegar terminó con una intensa operación de control marítimo en la bahía de Biscayne y el río Miami.

Oficiales del Sector Miami de la Guardia Costera, junto con agentes federales, estatales y locales, cancelaron 13 viajes chárteres ilegales que transportaban pasajeros sin cumplir con las normas mínimas de seguridad y operación comercial.

No eran simples irregularidades administrativas.

Las autoridades revelaron que dos embarcaciones estaban operando en abierta violación de órdenes federales vigentes, emitidas por el Capitán del Puerto, que prohibían navegar comercialmente hasta que se corrigieran infracciones previas.

Aun así, ambos botes habían reincidido antes y volvieron a hacerlo el pasado fin de semana.

Falta de seguridad, documentación y obstrucción a oficiales

Precisa el reporte de Telemundo 51 que las 13 detenciones estuvieron motivadas por una larga lista de riesgos graves que podían poner en peligro a los pasajeros.

Según la Guardia Costera, entre las violaciones encontradas había:

Matrículas estatales inválidas

Falta de certificados de inspección

Ausencia de chalecos salvavidas para todos los pasajeros

Fallos en los programas exigidos de control de drogas y alcohol

Operar sin marineros certificados ni acreditados

Documentación comercial inválida

Obstrucción a oficiales por parte de los capitanes

Muchos pasajeros embarcados creían estar pagando por un viaje seguro de recreación, sin saber que estaban en barcos que no cumplían normas elementales para salvar vidas en caso de emergencia.

Las sanciones pueden llegar a la cárcel

Las autoridades fueron tajantes al recordar las consecuencias.

El incumplimiento de una orden del Capitán del Puerto puede costar hasta $117,608 por cada día que la embarcación siga operando ilegalmente.

También es un delito grave con hasta seis años de prisión y multas que pueden alcanzar los $250,000 para individuos y $500,000 para organizaciones.

Llamado al público: "No suban si el operador no puede mostrar credenciales"

Tras la operación, la Guardia Costera lanzó una advertencia directa a quienes pagan por viajes marítimos sin verificar a quién están contratando.

La teniente Michelle Haksteen, oficial investigadora del Sector Miami, aseguró que la prioridad es evitar tragedias.

"Nuestro objetivo es que su experiencia en el agua sea segura y placentera. Los operadores de buques chárter deben conocer las regulaciones antes de transportar pasajeros, para evitar accidentes, sanciones y la cancelación de viajes", recalcó.

La agencia recomendó a cualquier persona que pague por un viaje que verifique que el capitán tenga una credencial de marino mercante y un plan de seguridad.

Si el barco lleva más de seis viajeros, debe contar además con un Certificado de Inspección emitido por la Guardia Costera, o cumplir con las normas de embarcaciones no inspeccionadas.

El mensaje final fue simple, pero contundente: "Si el operador no puede presentar las credenciales adecuadas, los pasajeros no deben subir".

La invitación a la diversión en el mar podría esconder un riesgo mortal si no se pregunta primero quién está al timón.