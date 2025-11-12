Portaaviones Gerald Ford entra en área del Comando Sur y refuerza presencia militar de EE. UU. cerca de Venezuela

Vídeos relacionados:

El USS Gerald R. Ford, el portaaviones más avanzado y poderoso de la flota estadounidense, ya se encuentra bajo las órdenes del Comando Sur de Estados Unidos (USSOUTHCOM), responsable de las operaciones militares en América Latina y el Caribe.

Su llegada marca un nuevo punto de tensión regional, especialmente por su despliegue frente a las costas de Venezuela, como parte de la ofensiva antidrogas ordenada por el presidente Donald Trump.

La Marina de Estados Unidos confirmó que el grupo de ataque encabezado por el Gerald R. Ford —que incluye más de 4,000 tripulantes, destructores de misiles guiados y aeronaves tácticas— opera ahora bajo control directo del Departamento de Defensa.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ejecutó la directiva presidencial para intensificar la lucha contra las Organizaciones Criminales Transnacionales y el narcoterrorismo, considerados una amenaza para la seguridad del hemisferio occidental.

Desde el inicio de la operación, las fuerzas estadounidenses han destruido 20 embarcaciones y abatido a 75 presuntos narcoterroristas en acciones en el Caribe y el Pacífico, dentro de lo que Washington describe como una “ofensiva directa contra los carteles latinoamericanos”.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, explicó que el despliegue busca “detectar, monitorear e interrumpir las actividades ilícitas que afectan la estabilidad de la región”.

El Gerald R. Ford está acompañado por ocho buques de guerra, un submarino nuclear y aviones F-35, lo que convierte su presencia en la mayor demostración de fuerza estadounidense en el área desde la década de 2000.

Mientras tanto, el régimen de Nicolás Maduro anunció un “despliegue masivo” de tropas, aeronaves y milicianos civiles para responder a lo que calificó como una “amenaza imperial”. Caracas sostiene que defenderá “cada palmo del territorio venezolano” ante una posible incursión extranjera.

El ingreso del Gerald R. Ford al Comando Sur simboliza el reforzamiento militar de Washington en América Latina y el cerco estratégico contra el narcotráfico y los regímenes aliados al crimen organizado.