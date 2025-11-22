Densa nube de humo en barco genera preocupación desde el Malecón habanero

Vídeos relacionados:
Un espeso penacho de humo negro que salía de un buque frente a la costa de La Habana generó preocupación entre los habaneros que se encontraban en el Malecón y zonas aledañas, al hacerse visible desde amplios segmentos del litoral.
Las imágenes del barco, publicadas por el internauta Carlos Espinosa, en el grupo "Maravilloso Malecón", muestran el navío envuelto en una columna oscura que contrastaba con el horizonte.
Las fotos circularon rápidamente en redes sociales y despertaron temores de un posible incendio a bordo.
Horas más tarde, una actualización publicada por la misma fuente que difundió la primera foto aclaró que, según la opinión de varios conocedores, la situación anómala en el buque no se debía a un incendio, sino a un problema de mala combustión, responsable del “espeso humo negro” visible desde toda la costa habanera.
La explicación llevó algo de tranquilidad a quienes habían seguido el incidente con inquietud.
De acuerdo con esa información, la nave se alejó posteriormente de la zona y la situación se consideró “bajo control, aparentemente”, descartándose que hubiera riesgo inminente para los tripulantes.
La página oficialista Habana Noticias aclaró que el humo podría deberse también casco y hélices sucios, exceso de carga, excesivas revoluciones de marcha o filtros de aire o inyectores sucios.
El mensaje del internauta Espinosa agradeció de manera explícita a “todos los que se preocuparon por la vida humana a bordo”, subrayando que ese era “lo más importante realmente”, en alusión a las numerosas reacciones de usuarios que expresaron alarma y preguntaron si había heridos o personas en peligro.
Aunque no se ofrecieron detalles sobre el tipo de embarcación ni sobre su ruta, el episodio puso de manifiesto la sensibilidad de la población habanera ante cualquier incidente marítimo visible desde el Malecón, un punto neurálgico y muy concurrido de la ciudad.
La aclaración de que se trató de un fallo de combustión y no de un incendio a bordo contribuyó a rebajar la tensión, pero el inusual espectáculo del humo denso sobre el mar dejó una fuerte impresión entre quienes lo presenciaron desde tierra.
