Cubana muestra su apartamento de renta en China y sorprende con lo que paga al mes

La creadora de contenidos cubana Carmen Rosa González Álvarez, conocida en redes sociales como @conmenchu, ha compartido un video en el que muestra el apartamento que renta en China, sorprendiendo a sus seguidores con los detalles y el precio del alquiler.

Carmen Rosa, quien se define como músico, modelo y viajera, explicó que en China la mayoría de los apartamentos disponibles para alquilar están totalmente amueblados, lo que facilita mucho el proceso para quienes llegan desde otros países.

La influencer contó que eligió un apartamento con balcón, ubicado en una bonita zona de su ciudad, rodeada de parques y con acceso a todos los servicios públicos. Tiene dos dormitorios, un baño, cocina, comedor, salón y patio de servicio. Paga 3.500 yuanes mensuales, equivalentes a unos 490 dólares.

La cubana también comentó que los precios pueden variar considerablemente dependiendo de la ciudad y la zona, aunque aseguró que hay muchas opciones accesibles y cómodas para vivir en China.

El video, publicado en sus redes sociales, ha generado decenas de comentarios de cubanos curiosos por conocer cómo se vive en el gigante asiático y cuánto cuesta mantener una vivienda allí.