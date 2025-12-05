Otaola compra otra propiedad en Miami-Dade: Esto fue lo que pagó para ampliar su "rancho anticomunista"

El presentador cubano Alexander Otaola, amplió su portafolio inmobiliario con la adquisición de una nueva propiedad valorada en más de un millón de dólares, ubicada en el condado Miami-Dade, colindante con su rancho en la zona de Redland / Homestead.
La espectacular propiedad figuraba en el mercado por casi 1.5 millones de dólares. Se asienta sobre un terreno de aproximadamente cinco acres y tiene una vivienda que ha sido recientemente renovada, tanto en su interior como en el exterior.
La casa dispone de cuatro dormitorios, tres baños y medio, cocina con isla móvil, sala y comedor formales, family room, garaje doble y un patio estilo veranda con mosquitero, ideal para disfrutar del entorno rural.
"La casa no me gusta, aunque muchos dicen que es mejor que la actual", dijo el influencer este jueves en su show Hola Otaola y en su perfil de Facebook compartió imágenes de la finca para que sus fans puedan ver todo lo que contiene.
El terreno incluye edificaciones auxiliares, cobertizos, invernaderos y áreas para la crianza de animales, lo que refuerza el estilo de vida campestre que caracteriza las propiedades del comunicador.
Otaola compartió imágenes del inmueble en sus redes sociales bajo la etiqueta #DesdeElRancho. El influencer continúa consolidando su presencia en el mercado inmobiliario del sur de la Florida, en una estrategia que combina privacidad, expansión e incremento de su valor patrimonial.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.