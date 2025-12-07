“Muchos hacen lo mismo y descuidan otros frentes”: José Daniel Ferrer critica las guerras de ego en el exilio cubano

Vídeos relacionados:
José Daniel Ferrer no habló esta vez de cárceles ni de torturas. Lo que quiso poner sobre la mesa fue el desgaste interno de la oposición en el exilio, un problema que considera tan serio como la propia represión dentro de Cuba.
“Muchos hacen lo mismo mientras se descuidan otros frentes”, dijo en una entrevista con el diario español El Debate, en una crítica abierta a las guerras de ego y a la duplicación de esfuerzos que, asegura, frenan cualquier posibilidad real de avance democrático.
El líder opositor lleva meses observando de cerca el funcionamiento de los grupos radicados en Estados Unidos y advierte que el principal obstáculo, hoy por hoy, no es la falta de voluntad, sino la incapacidad para coordinar.
“Lo que hacemos de manera individual, por muy bien que lo hagamos, no nos va a permitir avanzar mucho”, insistió, señalando que la causa cubana necesita estrategia, humildad y disciplina, no protagonismos.
No es la primera vez que lanza esta alerta. Tras su llegada a Miami en octubre, Ferrer había resumido el estado de la oposición con una frase que dolió en muchos sectores: “No existe cohesión, coordinación, disciplina. Tenemos muchos cuarto bate, pero no tenemos equipo”. Tres meses después, mantiene el diagnóstico y asegura que la dispersión sigue siendo uno de los principales desafíos del activismo fuera de la isla.
Lo más leído hoy:
Las advertencias de Ferrer no vienen desde la comodidad de un analista externo, sino desde alguien que, durante su última etapa en prisión, fue sometido a castigos que rayaban lo inhumano.
Relató que guardias y reclusos comunes lo inmovilizaban, le tapaban la nariz, le introducían alimentos en estado de descomposición y lo golpeaban hasta dejarlo sin fuerzas. “Era un procedimiento diario de golpes y asfixia”, recuerda. Es precisamente ese pasado lo que le da, según muchos de sus seguidores, la legitimidad para reclamar menos ego y más acción coordinada.
Hoy, su atención está puesta en articular células de resistencia dentro de Cuba, supervisadas desde el exilio para reducir riesgos y mantener viva la presión interna. Afirma que estas redes clandestinas ya están operando y que incluso han impulsado campañas visibles dentro de la isla, como los grafitis con la sigla DD.HH. —de derechos humanos— en vísperas del 10 de diciembre.
A la par, Ferrer intenta tender puentes entre las distintas organizaciones opositoras fuera de Cuba, una tarea que reconoce compleja. “Hay un poco de guerras de ego”, admitió, aunque asegura que está en conversaciones con varios grupos para construir alianzas más estables. Como muestra de ese esfuerzo, mantiene colaboración con miembros del Consejo para la Transición Democrática en Cuba y antiguos integrantes de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).
También ha buscado apoyo político internacional. En las últimas semanas sostuvo reuniones en Washington con el Departamento de Estado y con el secretario Marco Rubio, a quien calificó de estar “muy informado” y comprometido con aliviar las condiciones de vida en la isla. Más tarde fue distinguido con la Medalla Truman-Reagan de la Libertad, un reconocimiento a su resistencia frente a la dictadura.
En medio de ese activismo, también intervino en un debate reciente en el exilio al salir en defensa de Alexander Otaola tras la controversia por las donaciones a los damnificados del huracán Melissa. “Me interesan más los hechos que las palabras”, dijo Ferrer, recordando la ayuda que, según él, el presentador ha brindado a presos políticos.
Para algunos, ese pronunciamiento fue otra señal de su intento de frenar divisiones; para otros, una advertencia de que la lucha por Cuba necesita, ante todo, coherencia y solidaridad.
El opositor insiste en que el exilio puede convertirse en un motor decisivo, pero solo si logra superar las fracturas internas que describe. Su mensaje es claro y recalca que la unidad no es un gesto simbólico, sino una urgencia política. “Si seguimos duplicando esfuerzos mientras se abandonan frentes esenciales, la causa no avanza”, repite.
Ferrer asegura que continuará empujando desde fuera, con la mirada puesta en el interior de la isla y la convicción de que la libertad no se conquista con ruido ni con rivalidades, sino con organización real. Y para él, ese sigue siendo, todavía, el punto más débil del exilio cubano.
Preguntas frecuentes sobre la oposición cubana y el activismo de José Daniel Ferrer
¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrenta la oposición cubana en el exilio?
El principal obstáculo que enfrenta la oposición cubana en el exilio es la falta de cohesión y coordinación entre los distintos grupos opositores. José Daniel Ferrer ha criticado las guerras de ego y la duplicación de esfuerzos que frenan el avance hacia un cambio democrático en Cuba. Considera que, para ser efectivos, es necesaria una estrategia común, humildad y disciplina.
¿Qué medidas está tomando José Daniel Ferrer para fortalecer la resistencia interna en Cuba?
José Daniel Ferrer está trabajando en la articulación de células de resistencia dentro de Cuba. Estas células son supervisadas desde el exilio para mantener la presión interna y reducir riesgos. Las redes clandestinas ya están operando y han impulsado campañas visibles, como los grafitis con la sigla DD.HH. dentro de la isla.
¿Cómo ha sido la experiencia de José Daniel Ferrer en prisión?
José Daniel Ferrer ha denunciado haber sufrido torturas y condiciones inhumanas durante su encarcelamiento en Cuba. Ha relatado episodios de violencia física y psicológica, como golpizas, asfixia, y ser obligado a ingerir alimentos en estado de descomposición. Estas experiencias le otorgan legitimidad para hablar sobre la situación de los derechos humanos en el país.
¿Qué reconoce Ferrer como necesario para el éxito de la oposición cubana?
Ferrer considera que la unidad, la coordinación y la disciplina son esenciales para el éxito de la oposición cubana. Ha llamado a superar las fracturas internas y a trabajar en conjunto para enfrentar al régimen cubano de manera efectiva. Asegura que sin una estrategia común, la causa no avanzará.
¿Qué apoyo internacional ha recibido José Daniel Ferrer?
José Daniel Ferrer ha recibido apoyo internacional, como la Medalla Truman-Reagan de la Libertad otorgada por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Este reconocimiento destaca su resistencia frente a la dictadura cubana. Ferrer también ha mantenido reuniones con políticos estadounidenses para buscar respaldo en la mejora de las condiciones en Cuba.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.