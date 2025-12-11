La cámara lo captó todo: Arrestan en Miami Beach a cubano con amplio historial delictivo

Vídeos relacionados:

Un cubano identificado como Nelson Michel Peña, de 42 años, fue detenido por la policía de Miami Beach tras ser acusado de allanamiento de morada y exhibicionismo.

De acuerdo con Local 10 News, el arresto ocurrió luego de que la policía lo vinculara con un incidente que tuvo lugar el 23 de noviembre frente a la vivienda de una mujer de 72 años.

De acuerdo con el reporte, la víctima revisó las imágenes de su cámara y observó a un hombre acercarse a su puerta, exhibirse y masturbarse frente al dispositivo.

El informe añade que el sujeto tocó el timbre antes de marcharse, y que la mujer salió a ver quién estaba en la puerta, pero no encontró a nadie, lo que la llevó a revisar el video.

Captura de pantalla / Miami-Dade Correctionals

El video mostraba al cubano vestido con un sombrero blanco, una camisa azul claro, jeans oscuros, zapatillas grises y una mochila de camuflaje.

La víctima dijo temer por su seguridad debido a su edad y por considerar “extraño” el hecho, al preocuparle que la conducta pudiera agravarse.

Los investigadores señalaron que identificaron a Peña mediante bases de datos policiales y por un arresto previo por exhibicionismo el 1 de junio, caso por el que posteriormente fue condenado, siempre según el documento.

Captura de pantalla / Miami-Dade Correctionals

Además, los registros consultados reflejan arrestos anteriores por exhibicionismo y voyeurismo, lo que la policía describió como un “patrón de comportamiento”.

El informe también indica que la víctima reconoció a Peña como alguien que conocía de cuando él vivía en un edificio adyacente con su madre.

La mujer afirmó que el acusado tiene un “extenso historial delictivo violento” y que es “conocido en la zona” por incidentes obscenos y lascivos, lo que incrementó su temor.

Peña reside en Camillus House, un refugio para personas sin hogar de Miami-Dade.Según el documento, el sospechoso fue localizado y detenido el martes, a una manzana de la casa de la víctima.

Tras ser localizado, Peña fue llevado primero al Mount Sinai Medical Center para ser evaluado bajo la Ley Baker, antes de ser arrestado formalmente y trasladado al Turner Guilford Knight Correctional Center, de acuerdo con el reporte.

Su reporte de detención incluye una aprehensión por robo y ocupación ilícita y varios por exposición indecente.

Otros cargos refieren posesión de sustancia controlada y resistencia a un oficial sin violencia, según el mismo texto.