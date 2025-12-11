Miami se alista para recibir uno de los proyectos más comentados del momento: “El Rancho de Destino”. La idea nace del dominicano Destino Tolk, quien ha decidido llevar su popular formato de entrevistas virales a otro nivel, con un programa que promete humor, drama, retos y mucho contenido viral con sabor caribeño.

El show llega justo después del éxito de “La Casa de Alofoke”, el reality del comunicador Santiago Matías (Alofoke), que se volvió un fenómeno en República Dominicana y acaba de cerrar su segunda temporada con gran repercusión en redes. Inspirado por ese formato, El Rancho de Destino busca hacer historia en Miami, con un elenco multicultural y un enfoque digital y espontáneo.

Según explico el dominicano, el formato consistirá en que varios creadores de contenido y artistas convivirán en una casa llena de cámaras que grabarán todo lo que ocurra. Pero no solo se trata de convivencia: el ganador se llevará 50 mil dólares y un Corvette deportivo, uno de los premios más llamativos de este tipo de realities creados fuera de las grandes cadenas.

La producción ya confirmó que el estreno será el 4 de enero, y que se podrá seguir en streaming 24/7 a través de YouTube, para que el público no se pierda ni un solo momento. “El rancho se abrirá por primera vez y Miami se va a encender”, adelantó Destino en redes, mostrando parte de la lujosa casa y el coche que se llevará el ganador.

Hasta ahora, entre los nombres confirmados están el cubano Fiu Fiu; la venezolana Yurielkys Ojeda; el influencer cubano Brayan El Joker; y la dominicana Yajaira Valdez (Lahony69), que ya prometió “ponerle mucho tallo a la casa”. También se espera la participación del dominicano A Tu Edad, con su estilo rosado y extravagante, y el creador de contenido cubano Kenny Robert. A estos dos últimos los confirmó el dominicano hace unas semanas al dar a conocer su ambiciosa propuesta.

El actor Alejandro Cuervo también fue invitado oficialmente al proyecto.

Con este elenco y la energía de Destino, El Rancho de Destino pinta para convertirse en uno de los estrenos latinos más virales de 2026. Drama, humor, egos y emociones están garantizados. Y como dijo su creador, una vez que se abran las puertas del rancho… no habrá forma de apagarlo.