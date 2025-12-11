¡Qué gozadera! Así celebró El Divo su cumpleaños

El Divo celebró su cumpleaños por todo lo alto

El Divo de Placetas volvió a demostrar que cuando se trata de fiesta, brillo y buena energía, nadie lo hace como él.

Su cumpleaños reunió a amigos y seres queridos en una celebración llena de música, baile y alegría, perfecta para darle la bienvenida a una nueva vuelta al Sol.

Entre risas, abrazos y mucha gozadera, Eduardo Antonio disfrutó al máximo sin revelar —como buen artista— cuántos años cumplía, porque ya se sabe: ¡la edad no se dice!

Uno de los grandes protagonistas de la noche fue su espectacular outfit amarillo, un look cargado de plumas, destellos y glamur, fiel al estilo que lo caracteriza y que encendió aún más el ambiente festivo.

Una celebración vibrante, desbordada de cariño y con esa chispa única que solo El Divo sabe poner.

Pero los festejos no terminarán allí, este próximo 13 de diciembre la fiesta sigue con un show que promete ser una locura total en Flamingo Theater Bar de Miami.