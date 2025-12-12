China dona más ayuda a Cuba mientras el régimen celebra “relaciones estratégicas” de 65 años

Vídeos relacionados:

China envió un nuevo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba en un momento en que el régimen de La Habana atraviesa una profunda crisis social, agravada aún más por los estragos del huracán Melissa.

De acuerdo con el embajador cubano en Beijing, Alberto Blanco, citado por el diario oficialista Granma, un embarque marítimo partió hacia la isla con “ayuda esencial, como colchonetas, láminas para techos y lámparas solares para las familias afectadas”.

Este nuevo envío se produce menos de un mes después de que la nación asiática despachara un cargamento aéreo con alimentos, insumos y materiales de emergencia destinados a los damnificados.

Según el propio embajador, la cooperación forma parte de una serie de gestos solidarios que el gobierno cubano ha destacado en medio del deterioro económico y de infraestructura que vive el país.

A vivir de donaciones

Cuba ha recibido hasta ahora ayuda humanitaria de casi una treintena de países, según fuentes oficiales, incluyendo materiales para la reparación de viviendas, sistemas de potabilización de agua y suministros básicos provenientes de agencias de la ONU.

Desde Asia, además de China, naciones como India, Vietnam y Japón han enviado recursos significativos. La India, por ejemplo, donó un hospital móvil de campaña para reforzar la atención médica en las provincias más golpeadas por el huracán.

Lo más leído hoy:

China también entregó recientemente 5,000 kits de paneles fotovoltaicos destinados a las viviendas aisladas en el extremo oriental del país, un gesto clave en momentos en que Cuba enfrenta un colapso energético sin precedentes y un déficit eléctrico que supera diariamente los 1,800 MW.

Este propio jueves, se supo que Venezuela envío un cuarto cargamento de ayuda destinado a las zonas del oriente cubano afectadas por el huracán Melissa, reforzando así la cooperación bilateral entre ambos países en momentos de emergencia.

Beijing y La Habana celebran 65 años de alianzas estratégicas

El incremento de la ayuda llega en el marco de las celebraciones por los 65 años de relaciones diplomáticas entre China y Cuba, que el régimen cubano ha presentado como un ejemplo de cooperación “estratégica, sólida y ascendente”.

La Habana recalca que la isla fue el primer país de América Latina con el que Beijing estableció su concepto de “comunidad de futuro compartido”, un modelo político que China reserva para sus aliados más estrechos.

Analistas señalan que esta dinámica refuerza la influencia china en el Caribe y ofrece al régimen cubano un respaldo clave en momentos de aislamiento internacional, especialmente tras el colapso económico interno y la creciente presión de organismos multilaterales sobre la situación de derechos humanos en la isla.